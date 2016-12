Varčeval z energijo, nato eksplodiral

Kdor je mojster, je mojster. Filip Flisar si je namreč včeraj v italijanskem Innichenu v smučarskem krosu privozil še svojo šesto zmago v svetovnem pokalu. Nazadnje je slavil februarja letos na Švedskem v Idre Fjällu, pred tem pa 13. decembra 2012 v Telluridu v ZDA. Slovenski smučar prostega sloga, tudi aktualni svetovni prvak, je v velikem finalu za seboj pustil Nemca Tima Hroneka, Švicarja Alexa Fivo in Francoza Jean-Frédérica Chapuisa. Na zadnji tekmi za svetovni pokal v Montafonu je bil Mariborčan peti, kar je bila do včeraj njegova najboljša uvrstitev sezone, torej Flisarjeva forma se izboljšuje.



Bradati dobrodušnež Filip Flisar je v finalu v Innichenu torej nastopil prvič v sezoni 2016/17. No, zanimivo pa je, da se je v osmini finala komaj rešil izpada. Sprva je res kazalo, da bo Filip, sicer drugi v kvalifikacijah, svojo pot končal že v osmini finala, vendar se je z izjemnim manevrom tik pred ciljem izstrelil na drugo mesto. V četrtfinalu je zasedel drugo mesto za Kanadčanom Kevinom Druryjem, iz svoje polfinalne skupine pa se je v finale prebil kot prvi, vodil je večino časa. V boju zadnje četverice oziroma finalu se je silovito pognal s starta in kmalu je bilo jasno, da mu nihče ne more blizu. »Bilo je težko. Proga je bila težka, ledena, ves čas si moral biti na robovih. Zdaj je konec turneje, telo se pripravlja na počitek. Skozi vožnje sem varčeval z energijo, v finalu pa sem pokazal najboljšo vožnjo in tu sem, zmagovalec. Vesel sem, da dobro smučanje kažem na vseh progah,« je bil po šesti svetovnopokalni zmagi Filip Flisar vesel in zadovoljen, saj je že enajstič stopil na oder za zmagovalce.



Palica v usta



In 29-letni Štajerec je nato prešerno nadaljeval pripoved. »Ves čas sem vedel, da sem hiter. A vsi vemo, kakšna disciplina je kros, da na progi nisi sam, da se lahko marsikaj zgodi. Priznam pa, da sem se zaradi slabših dosežkov na prvih tekmah pošteno žrl. Ni bilo lahko, a sem bil potrpežljiv, vedel sem, da bo prej ali slej vse, kot mora biti. Na tej progi v Innichenu doslej še nisem bil na stopničkah, a ledena površina in zahtevna proga sta mi ustrezali, kar sem zaradi svoje odlične telesne pripravljenosti tudi izkoristil. Na vseh tekmah mi največ stresa povzroča vožnja v osmini finala. Prvi nastop je zame najtežji, tako je bilo tudi tokrat. Dogajale so se čudne reči, Lenherr me je najprej zrinil s proge, nato na enem skoku palico napičil v usta, kar naenkrat sem se znašel na zadnjem mestu. A sem si rekel: 'zdaj pa dosti, to tako ne gre,' na roko sta mi šli postavitev proge in ledena podlaga in v zadnjem zavoju sem se prebil naprej. Potem je bilo vse lažje. Bil sem sproščen, to sem pokazal tudi z gesto na cilju četrtfinala, v katerem sem še imel nekaj težav z Lenherrjem, nato je šlo vse gladko,« je dodal Flisar.



V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Chapuis, Flisar je zdaj na četrtem mestu. Innichen je zadnja letošnja postaja tekmovalcev v smučarskem krosu v svetovnem pokalu, danes bo ob 13.30 še ena preizkušnja. Z današnjo tekmo bo padel zastor nad prvo novoletno turnejo smučarjev krosistov, to je bil niz šestih tekem na štirih različnih prizoriščih. »Sredina je bila peta tekma v 12 dneh, utrujeni smo kot psi, enim se to vidi bolj, drugim manj. Mislil sem, da ni bolj utrujenega človeka od mene, a ko sem pogledal okoli sebe, sem videl, da nekateri komaj stojijo na nogah. Tudi moč je odločila tokratno tekmo, dobro, da je iz gozda prišla pohorska moč. A ni še konec, še bom potreboval moč, v četrtek jo bom črpal z vrha Pohorja,« je sklenil naš šampion.