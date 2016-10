V zmajevem gnezdu krizi ni videti konca

LJUBLJANA – Negotovosti v hokejski družini ljubljanske Olimpije ni videti konca. Že več kot mesec dni iz ust predsednika Marka Popoviča poslušamo iste besede, ko gre za poplačilo dolgov do kapetana in reprezentanta Aleša Mušiča, ki v novi sezoni še ni odigral nobene tekme, trenira pa z mladim moštvom. Prvi mož zmajev je dobil obljubo od enega izmed sponzorjev kluba, da bo do Mušiča poravnal dolg iz preteklosti, vendar se to iz neznanih razlogov nikakor ne uresniči. Vse skupaj je zavito v tančico skrivnosti, kakor pravzaprav skoraj vse, kar se tiče finančnega položaja edinega slovenskega predstavnika v ligi EBEL, kjer je tudi v tej sezoni obsojen na dno lestvice. »Ne upam si vam zatrditi, da bo Mušič ta vikend že igral, saj nimam nobenih zagotovil za to. Treba se je dogovoriti še o nekaterih podrobnostih. Ko bom vse videl črno na belem, bom verjel. Nočem obljubljati nečesa, kar se potem ne bi uresničilo,« je vse, kar je lahko včeraj v zvezi z Mušičem povedal Popovič. V podobnem položaju je povratnik, branilec Maks Selan, ki bi prav tako rad nadaljeval kariero pri Olimpiji, a seveda pod določenimi pogoji. Tudi on še čaka, ali se bo kje našel kakšen dodaten evro (sponzor), ki bi prevzel finančne obveznosti iz njegove pogodbe. Na hladnem (pa ne na ledu) je še vedno dolgoletni napadalec zeleno-belih Matej Hočevar. »Glede njega se bosta morala izjasniti trener Bojan Zajc in športni direktor Jože Kovač. Če namreč še sploh računata nanj,« je dejal Popovič.



To se dogaja že globoki mesec v tekmovalni sezoni, kar še enkrat razkriva položaj Olimpije v organizacijskem, finančnem in športnem pogledu. »Bolje je kot lani, res pa je, da tako ne moremo delati dolgoročno,« priznava Popovič, ki ob pomanjkanju sponzorjev (nobeno podjetje ni zainteresirano za glavno sponzorstvo kluba) ne more računati niti z resnim, konkurenčnim moštvom v profesionalnem razširjenem avstrijskem prvenstvu, kjer vsi klubi delujejo na precej višji ravni kot obubožani kolektiv iz Tivolija. O tem med drugim priča dejstvo, da že drugo sezono zapored v klubu niso zmogli izdelati sezonskih klubskih akreditacij, češ da je to nepotreben strošek. Prav tako ni prijetno poslušati o novih logističnih zapletih in dolgovih, ki se stalno nabirajo na 600.000 evrov podlage, kolikor znaša dolg do upnikov. Ti so lani privolili v poenostavljeno prisilno poravnavo, Olimpija pa jim mora obveznosti poravnati do septembra 2019. Doslej jim ni nakazala niti evra.



Popovič pri vodenju zahtevnega pogona predstavlja one-man-band, kar sploh ni vzdržno. Več kot očitno je, da se iz meseca mesec poslužuje pravih finančnih akrobacij, a samo zato, da lahko klub diha na škrge. »Nihče več ti ne da 50.000 evrov ali več, treba je zbirati po tisoč, pet tisoč evrov,« pravi predsednik Olimpije, ki ob sebi nima niti enega človeka, usposobljenega za trženje in marketing, da o kadrovskem pomanjkanju v športnem delu kluba niti ne razpredamo. Včeraj nam je Popovič razkril, da ga čakajo pogovori s predstavniki Pivovarne Union o morebitnem nadaljnjem sodelovanju. Ne moremo se znebiti občutka, da se finančni obroč okrog hokejske Olimpije vse bolj oži, da Popoviču zmanjkuje manevrskega prostora in adutov iz rokava za nov vzpon kluba. Vse namreč deluje z danes na jutri, iz rok v usta. Ta konec tedna bodo zmaji v 7. in 8. krogu lige EBEL gostovali v Bolzanu (danes ob 19.45) in Dornbirnu (jutri ob 17.30), kjer največji optimisti pričakujejo še kakšno novo presenečenje – torej zmago Olimpije.

Mušič še čaka Poklicali smo tudi kapetana Olimpije in reprezentanta Aleša Mušiča, ki je zadnje tedne vadil z ekipo HK Olimpija; ta igra v ligi EBEL igralcev do 20 let, vodi pa jo Andrej Brodnik. No, včeraj je prvič vadil s člansko ekipo HDD Olimpije pod taktirko trenerja Bojana Zajca, kar zna biti dober znak. »Zagotovo danes in jutri še ne bom igral. Na zadnjem sestanku smo se dogovorili, da bosta urejeni še dve zadevi. Ena je že, druga pa še ne. Ko bo tudi ta, bom spet v moštvu. Menim, da se bo to kmalu uredilo,« nam je pojasnil 34-letni kapetan zmajev.