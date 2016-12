V ŽIVO: Spremljajte skoke v Lillehammerju

LILLEHAMMER – V normeškem Lillegammerju se je ob 16. uri začela tretja postaja svetovnega pokala smučarskih skakalcev je norveški Lillehammer.

V poskusni seriji je Domen Prevc hitro nakazal, da je bil včerajšnji kvalifikacijski nastop zgolj ponesrečeno naključje, tokrat je bil namreč z 81,4 točke najboljši, čeravno ne tudi najdaljši (128 metrov). Štiri metre dlje je namreč neslo prvega zasledovalca, Norvežana Andreasa Stjernena (76,6 točke), drugi slovenski skakalci pa so se na zadnjem preskusu skakalnice pred začetkom tekme izkazali nekoliko manj in se uvrstili takole: 36. Nejc Dežman 43,6 točke (114.5 metra), 39. Peter Prevc 40,8 (107), 41. Anže Lanišek 39,2 (113) in 48. Jurij Tepeš 21,6 (99).