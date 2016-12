V ŽIVO: Orli v boj za mesta na tekmi

LILLEHAMMER – Slovenski skakalni as Peter Prevc po dolgem času nima zagotovljenega nastopa na tekmi. Skupaj z Anžetom Laniškom, Nejcem Dežmanom, Jako Hvalo in Jurijem Tepešem si bo v kvalifikacijah skušal priboriti mesto na tekmi. Domen Prevc, ki je včeraj zmagal, ima edini izmed Slovencev to mesto že zagotovoljeno.

Tekma se začne ob 15. uri.

