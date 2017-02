V ŽIVO: Napaka Ilke Štuhec

ST. MORITZ – V Sankt Moritzu bodo danes podelili prvi komplet kolajn na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju. Ob 12. uri se je začel ženski superveleslalomom z dvema Slovenkama. Ilka Štuhec je imela startno številko devet.

Ko se je najboljša Slovenka pognala po progi, je bila vodilna – nekoliko presenetljivo – Avstrijka Nicole Schmidhofer. Prehitela je do takrat najhitrejšo Tino Weirather iz Liechtensteina in tudi Švicarko Laro Gut, ki je sicer veljala za favoritko in je bila takrat na drugem mestu. Ilka se je pogumno podala na progo in imela odlične vmesne rezultate, vse do napake, ki jo je stala veliko časa. Na koncu je ciljno črto prečkala z 1,04 sekunde zaostanka za vodilno Avstrijko.

Maruša Ferk še ni nastopila. Njena startna številka je 35.

Nastope v Sankt Moritzu je pospremila tudi Tina Maze, ki se tam nahaja v vlogi posebne sodelavke evropske televizijske športne mreže Eurosport.