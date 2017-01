V ŽIVO: Ilka v boj za sam vrh

GARMISCH-PARTENKRICHEN – V nemškem Garmisch-Partenkirchnu bo danes na sporedu še superveleslalom za svetovni pokal alpskih smučark. Na startu bosta dve Slovenki, Ilka Štuhec s številko 17 in Vanja Brodnik s številko 55. Maruša Ferk je po grdem padcu na sobotnem smuku današnji nastop odpovedala .

Trenutno najuspešnejša slovenska alpska smučarka Štuhčeva je bila na sobotnem smuku osma, zmagala pa je povratnica po poškodbi Američanka Lindsey Vonn.

Medtem ko Štuhčeva s tremi zmagami v smuku in zmago v alpski kombinaciji vodi v seštevkih smukaške discipline in kombinacije, je Mariborčanka v superveleslalomskem seštevku tretja. Pred njo sta Švicarka Lara Gut in Lihtenštajnka Tina Weirather. Gutova je dobila prva dva superveleslaloma v tej sezoni v Lake Louisu in Val d'Iseru, na obeh je bila druga Weiratherjeva, Štuhčeva pa je osvojila peto in sedmo mesto.

Na tabletah

Štuhčeva je sicer v petek popoldne na kondicijskem treningu utrpela zvin gležnja, na sobotnem smuku pa je nastopila s pomočjo protibolečinskih tablet.

Tretji ženski superveleslalom v sezoni se bo začel ob 12. uri.