V ŽIVO: Bucikova s startno številko 17, Ferkova z 29

ST. MORITZ – V Kulmparku v švicarskem St. Moritzu bodo danes zvečer podelili predzadnji komplet kolajn, in sicer trem najboljšim slalomistkam na svetu. Na startu 1. vožnje slaloma na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju bosta dve Slovenki, Ana Bucik s številko 17, Maruša Ferk pa z 29.

Prva favoritinja za zmago je ameriška slalomska kraljica Mikaela Shiffrin, ki bo lovila tretjo zaporedno zmago v slalomih na svetovnih prvenstvih. Shiffrinova je prvi naslov svetovne slalomske prvakinje osvojila pred štirimi leti v Schladmingu, naslov je nato pred dvema letoma uspešno ubranila na prvenstvu pred domačimi navijači v Vailu. Na sedmih slalomih sezone je bila šestkrat na stopničkah, petkrat je zmagala, v Zagrebu pa je odstopila na prvi progi. V St. Moritzu je v veleslalomu osvojila srebrno kolajno, boljša je bila le Francozinja Tessa Worley.

V ožjem krogu kandidatk za slalomske stopničke sta Švedinja Frida Hansdotter, ki je zmagala na zadnjem slalomu pred prvenstvom, in domačinka Wendy Holdener, nova svetovna prvakinja v alpski kombinaciji. Hansdotterjeva na svetovnih prvenstvih še ni bila zlata, z zadnjih dveh prvenstev je prinesla srebro in bron.

Ne gre spregledati niti Čehinje Šarke Strachove, branilke brona iz Vaila, ki je s priimkom Zahrobska v slalomu osvojila še tri kolajne, leta 2007 je zmagala v Åreju, leta 2005 je bila bronasta, leta 2009 pa srebrna. V krog favoritinj gre šteti tudi Slovakinji Veroniko Velez Zuzulovo in Petro Vlhovo, prvo in drugo na slalomu na zagrebškem Sljemenu. Na slalomu pred enim letom v St. Moritzu je zmagala Shiffrinova pred Velez Zuzulovo in Hansdotterjevo.

Edina Slovenka s slalomsko zmago na svetovnih prvenstvih je Mateja Svet leta 1989 v Vailu. Slovenki ne sodita v krog favoritk. Bucikova je bila letos v Mariboru sedma, kar je njena najboljša uvrstitev na slalomih, Ferkova pa je bila pred osmimi leti na slalomu v Garmisch-Partenkirchnu tretja. V St. Moritzu je z osmim mestom na kombinaciji dosegla najboljši izid na prvenstvih doslej.

Prva vožnja se bo začela ob 9.45, druga pa ob 13. uri.