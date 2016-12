V ŽIVO: Ana Drev sedma, v drugi vožnji tudi Ilka Štuhec

SEMMERING – Američanka Mikaela Shiffrin vodi v 1. prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Semmeringu. Drugi in tretji čas sta vpisali Italijanki Manuela Mölgg (+0,27) in Marta Bassino (+0,49). Najboljša Slovenka Ana Drev je na sedmem mestu (+0,96). V finalu bosta zanesljivo vozili še dve Slovenci Ilka Štuhec (23.) in Tina Robnik (25.).

Razlike na vrhu so majhne, v sekundi po najhitrejši Shiffrinovi se je zvrstilo šest tekmovalk.

V finalu, ki bo na sporedu ob 13. uri, bodo vozile vsaj tri Slovenke.

Po štirinajstmesečni odsotnosti iz karavane zaradi poškodbe je prvič nastopila avstrijska šampionka Anna Veith, dekliško Fenninger, ki pa je bila zelo previdna na progi ter si je nabrala prevelik zaostanek, 3,21 sekunde, da bi lahko nastopila v finalu.