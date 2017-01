V vetrni loteriji Slovenci spet brez pravšnje sreče

Tretja tekma 65. novoletne skakalne turneje ni bila ognjemet dolgih skokov, kakor se je pričakovalo. V olimpijskem Innsbrucku je prvo mesto osvojil veter, ta je pihal tako močno in spremenljivo, da so tekmovanje izvedli le v eni seriji, dobro uro in pol trajajoči maratonski, torej brez finalne. Tekmovalna žirija, katere tehnični delegat mednarodne zveze je bil Slovenec Jelko Gros, je torej imela zelo težko delo, da je preizkušnjo spravila pod streho. Nekateri skakalci so se v zimski vetrni uganki dobro znašli, drugi, tudi Slovenci, pač ne. Zmagal je Norvežan Daniel-André Tande, za skok, dolg 128,5 m, si je prislužil 125,7 točke. Drugi je bil Tandejev rojak Robert Johansson (133 m, 123,1), tretji pa Rus Jevgenij Klimov (127 m, 119,1), slednja dva še nikoli nista stala na stopničkah. Denimo četrti je bil včeraj Poljak Kamil Stoch (120,5 m, 117,4). Tandeju je na skakalnici Bergisl na Tirolskem uspel dvojni met; z zmago je v skupnem seštevku turneje štirih skakalnic prehitel Stocha in Avstrijca Stefana Krafta, obenem pa je v skupnem seštevku svetovnega pokala zdaj pred do včeraj vodilnim Domnom Prevcem. Če je imel Stoch pred Innsbruckom le osem desetink točke skupne prednosti pred Kraftom, ima denimo Tande (710,3) zdaj pred drugouvrščenim Poljakom (708,6 točke) pred jutrišnjo zadnjo tekmo (ob 16.45) v Bischofshofnu le 1,7 točke prednosti. No, Kamil Stoch je bil denimo včeraj najboljši v poskusni seriji, a je pri 127 metrih dolgem skoku po doskoku padel in odšepal z doskočišča, načel si je tudi rame. Tretji Kraft, zmagovalec turneje leta 2015, si je po vsega 18. mestu v Inomostu nabral tako velik zaostanek, da je s 693,7 točke zelo oddaljen od končnega uspeha. Peter Prevc je kot najboljši Slovenec ostal na skupnem devetem mestu. V svetovnem pokalu pa ima Tande zdaj 632 točk, prislužil si je rumeno majico vodilnega, Domen Prevc na drugem mestu pa jih ima 596.



Grobe napake



Slovenci v vetrovni loteriji niso zadeli, če bi izvedli finalno serijo, bi se vanj prebila le Peter in Domen Prevc. Branilec zadnje novoletne zmage in imetnik velikega kristalnega globusa za uspehe v svetovnem pokalu Peter Prevc je tako osvojil končno 19. mestu (114 m, 103), za Domna Prevc šteje 25. mesto, za skok 112,5 m je prejel 100,4 točke. Jernej Damjan je končal na 32. mestu (116 m, 99,1), Jurij Tepeš na 33. (110,5 m, 94,6), Anže Semenič je bil 36. (108,5 m, 88,9), Cene Prevc pa je osvojil 40. mesto (106,5 m, 86,8). »Na vrhu so se karte malce premešale, veliko ponesrečenih skokov je bilo. Od naše ekipe sem pričakoval več, še posebno po poskusni seriji. V prvi seriji z vetrom nismo imeli sreče, skakalci so delali tudi grobe napake. Tudi naletno mesto je bilo denimo prenizko,« je innsbruško tekmo ocenil glavni slovenski trener Goran Janus. V Innsbrucku sicer nista tekmovala Nemec Severin Freund, zaradi gripe je že odšel domov, o zdravstvenih težavah pa so poročali tudi iz avstrijskega tabora, skoraj vsa reprezentanca se spopada s trebušnim virusom. Michael Hayböck je celo obležal v postelji, Stefan Kraft pa je v torek zvečer večkrat bruhal.