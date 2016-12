V soboto bo skakalo pet Slovencev

LILLEHAMMER – Na tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v norveškem Lillehammerju bo v soboto nastopilo pet Slovencev. Bratoma Prevc, ki sta imela nastop že zagotovljen, so se z uspešnim nastopom v kvalifikacijah pridružili Jurij Tepeš, Nejc Dežman in Anže Lanišek.

Vodilni skakalec v svetovnem pokalu Domen Prevc je na treningih imel prvi (144,5 metra) in tretji dosežek, v kvalifikacijah pa je nato pristal pri 115 metrih. Peter Prevc je v kvalifikacijski seriji pristal pri 113 metrih. Od že uvrščenih tekmovalcev je bil najboljši Avstrijec Stefan Kraft s 137 metri.

Med tistimi, ki so se v kvalifikacijah še prebijali na tekmo, je bil najboljši Poljak Kamil Stoch s 144 metri, za njim sta se uvrstila Norvežan Anders Fannemel (139,5 m) in Avstrijec Michael Hayböck (135,5 m).

V kvalifikacijah je nastopila četverica Slovencev, neuspešen je bil Jaka Hvala z 51. dosežkom, na tekmo pa so se uvrstili Tepeš z 22. dosežkom (125,5 m), Dežman z 28. (130,5 m) in Lanišek z 39. (107,5 m).

Tekma v Lillehammerju se bo začela v soboto ob 16. uri, še ena pa bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri.

Najboljša Ema Klinec

Skakalke bodo konec tedna nastopale v ruskem Nižnjem Tagilu. V soboto in nedeljo bosta tam tretja in četrta tekma sezone, prireditelji pa so zaradi težav z opremo italijanske reprezentance, ki je ostala brez smuči, kvalifikacije prestavili na soboto.

Kvalifikacije bodo tako na sporedu v soboto ob 11.30 po slovenskem času namesto poizkusne serije. Danes so skakalke opravile trening, v zelo mrzlih razmerah (temperature so se spustile do 25 stopinj Celzija pod ničlo) pa je bile od Slovenk najboljša Ema Klinec, ki je skočila 93,5 metra, Nika Križnar je pristala pri 90 metrih, Maja Vtič in Špela Rogelj pri 88 metrih, Katja Požun pa pri 80,5 metra. Najboljša je bila Japonka Sara Takanashi s 97,5 metra.

Na tekmi imata od Slovenk nastop zagotovljen Klinčeva in Vtičeva.