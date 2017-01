V pričakovanju pohorske eksplozije slovenskih lisičk

POHORJE – Izteka se teden, v katerem je 60. rojstni dan praznoval Bojan Križaj, na Mariborskem Pohorju danes slovo od smučarskih aren jemlje izjemna Tina Maze, za nameček pa je med prvo sedmerico veleslalomistk Ana Drev, katere rezultatsko eksplozijo vsi nestrpno čakajo. Pred domačo publiko bo na 53. Zlati lisici nastopila tudi prva smukačica sezone in trenutno tretjeuvrščena v skupnem seštevku svetovnega pokala Ilka Štuhec. Dovolj razlogov je torej, da bo v Mariboru rekorden obisk na tekmah za svetovni pokal. Pred letom dni so organizatorji izvedli le sobotni veleslalom (zmagala je Nemka Viktoria Rebensburg pred Ano Drev in Tino Weirather), nedeljski slalom pa je bil zaradi slabih vremenskih razmer odpovedan. Tokrat podobne bojazni ni, zeblo bo do kosti, snega je dovolj, proga je odlično pripravljena. Vodja priprave proge Andrej Rečnik je opozoril, da so poleg standardnih obveznostih morali poskrbeti še za dodatno zaščito pred veliko količino listja, ki bi lahko zasulo progo zaradi napovedanega močnega vetra in ponagajalo najboljšim smučarkam na svetu. Da bo gledalcem topleje, bodo poskušale poskrbeti slovenske lisičke. Danes jih bo šest na startu veleslaloma (Ana Drev, Ilka Štuhec, Tina Robnik, Katarina Lavtar, Meta Hrovat in Tina Maze), jutri pa se bodo s slalomsko progo (oba dneva bo prva vožnja ob 9.15, druga pa ob 12.15) poleg Štuhčeve in Hrovatove spopadle še Ana Bucik, Maruša Ferk, Klara Livk in Saša Brezovnik.