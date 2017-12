V pričakovanju eksplozije Ane Bucik

LIENZ – Ne le za fante, zadnji dnevi leta 2017 bodo delavni tudi za dekleta, ki se bodo v Lienzu merila na slalomu in veleslalomu. »Ravno smo končali trening,« nam je povedal šef moške ekipe Denis Šteharnik. Po delovnem torku in sredi v Hinteralmu se je ekipa spravila v kombi in odpravila v Lienz. »Stanje je dobro, dva dni smo kakovostno trenirali na dobri podlagi. Zelo sem zadovoljen. Želel bi le, da bi te predstave dekleta prenesla na tekmo. Potem se nam bo dobro pisalo,« nadaljuje Šteharnik. Današnji dan je namenjen slalomu, ko bodo nastopile Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk. Bucikova se lahko pohvali v tej sezoni z 9. in 17. mestom, še vedno pa čaka prve veleslalomske točke. Šteharnik iz tega ne dela drame. »Ana je smučarka, ki lahko enakovredno nastopa v obeh panogah. Vidi se, da trenira več in bolje. Le še vprašanje časa je, kdaj bo tudi v veleslalomu prišla do točk. Ne skrbi me zanjo. Vesel sem, ker je tokrat najprej na sporedu slalom. Po navadi je ta sledil veleslalomu. Ker tam ni bila uspešna, je bila potem malce slabše volje,« je pojasnil Šteharnik.

Tudi nadarjena Dvornikova

Vesel je, da se kljub zdravstvenim težavam dobro drži Ana Drev. Na zadnji tekmi je nastopila z vročino, a tega niso obešali na veliki zvon. »Ana je izkušena. Premore visoko raven smučanja. Ker je zelo izkušena, niti ne potrebuje toliko ponovitev. Res pa je, da se sama počuti bolje, če naredi toliko in toliko voženj,« Šteharnik še razkrije, da se tudi Anina forma dviga, na vsaki tekmi pa spada v širši krog smučark, ki se lahko prebijejo na oder za zmagovalke. Poleg Drevove in Bucikove bodo na jutrišnjem veleslalomu na startu še Meta Hrovat, Tina Robnik in komaj 16-letna Neja Dvornik. »Želel sem, da bi dve prosti mesti zapolnili s smučarkama iz ekipe za evropski pokal, a se pripravljajo na zlato lisico. Zato sem se odločil, da mesto na tekmi svetovnega pokala damo Neji Dvornik, ki se je že večkrat izkazala na mednarodnih tekmah mlajših selekcij. Na Nejo v prihodnje resno računamo,« je Denis Šteharnik argumentiral svojo potezo. N