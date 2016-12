V novo leto sproščeno, saj je to zanj najbolje

Novoletna skakalna turneja bo seveda ena od kron letošnje zime. Začela se bo 30. decembra v Oberstdorfu, 1. januarja 2017 sledi Garmisch, Innsbruck bo na sporedu 4. januarja, za konec pa dva dni pozneje še Bischofshofen. Glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus na germansko turnejo za novo leto pelje Petra, Domna in Ceneta Prevca, Jurija Tepeša, Jerneja Damjana, Anžeta Semeniča in Roka Justina. »Cilji so podobni kot lani, v skupnem seštevku turneje ena uvrstitev med prvo trojico in ena med petnajsterico,« je na kratko raportiral Janus. O tehničnih težavah Petra Prevca na začetku sezone pa dodal: »Dejstvo je, da je Peter pokazal širok spekter skokov, takšnih in drugačnih. Za to imamo na razpolago trening in le ta je tisti, ki bo lahko pripeljal do boljših rezultatov.«



Domen Prevc je eden od favoritov ali celo glavni za skupno zmago na novoletni turneji, nič čudnega, saj je v letošnji sezoni dobil štiri od sedmih preizkušenj in vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala. »Vse skakalnice na novoletni turneji se mi zdijo podobne, nobene ne bi mogel izpostaviti. Na vsako tekmo bom šel na enako, ne vem, zakaj bi se obremenjeval s čimer koli. Raje grem sproščeno, menim, da je to najbolje. Zame novoletna turneja, po pravici povedano, pomeni le to, da so na kupu štiri tekme, ki se štejejo za skupni seštevek. Življenje pa se mi v zadnjih tednih ni prav nič spremenilo, še vedno vse poteka isto, kot je bilo,« je bil besedno odrezav 17-letni Domen Prevc, ki je včeraj v Planici treniral oziroma skakal z novimi čevlji.



Umik iz vrveža



No, Peter Prevc je lanski zmagovalec novoletne turneje po Nemčiji in Avstriji, od začetka sezone pa je na tekmah, v Ruki in Engelbergu, kar dvakrat padel. Zaradi slabše forme tudi, prvič v karieri, ne bo skakal na današnjem državnem prvenstvu v Planici, vadi namreč po posebnem programu, rad pa bi se tudi umaknil iz vrveža. »Prihodnosti ne more napovedovati nihče. Lahko si samo zadaš načrt, delaš, kolikor je v tvoji moči, in verjameš, da se bo vse skupaj dobro razvilo. Dobrodošlo pa je, da je zdaj vikend tekmovalnega miru. Ker ko greš s tekem s slabim občutkom, imaš v glavi nekaj idej, kako bi vse skupaj popravil. Potem imaš morebiti vmes le en trening, kjer ti nekaj uspe, nekaj pa ne. Na vsaki novi skakalnici imaš samo tri skoke, da se ji privadiš, v glavi pa štiri ideje, kako bi izboljšal samega sebe, pa ti morebiti zmanjka malce časa. Zdaj je pravi čas, da te ideje udejanjiš in ozavestiš,« je menil prvi skakalec zadnje zime. »Glede na to, kar se je dogajalo v zadnjem mesecu, je vse skupaj daleč od tega, da bi se boril za kakršno koli vidnejšo uvrstitev na novoletni turneji. Bomo videli, kako bo, ko bom prišel tja. Kmalu se bo videlo, v kakšni pripravljenosti sem, česa sem sposoben, treba bo biti potrpežljiv. Na novoletni turneji se gre iz skoka v skok, teh je osem, deset dni se tudi vleče,« je vse racionalno analiziral Peter Prevc. »Tudi ni časa, da se človek umiri, da bi ozavestil stvari. Lahko ti na enem treningu uspeta dva super skoka, nato pa moraš na tekmo, kjer je dodaten pritisk. Tega si nalagaš sam. Drugačen ritem je, v glavi se spet zgodi klik in pri skokih ni vse tako avtomatično,« je sklenil najstarejši od bratov Prevc.