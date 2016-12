V Lillehammerju zmaga številka tri za Domna Prevca

LILLEHAMMER – Domen Prevc je prepričljivo zmagal na tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v norveškem Lillehammerju (142,5 in 141,5 m, 301,2 točke) in se še utrdil v skupnem vodstvu.

Drugi je bil Norvežan Daniel Andre Tande (136 in 137,5 m, 290,8), ki je zaostal za več kot 10 točk, tretji pa Avstrijec Stefan Kraft (137 in 135,5 m, 286,5).

Jurij Tepeš je bil 22. (121,5 in 124 m, 234,1), najboljši skakalec minule zime in tretji slovenski finalist Peter Prevc pa 30. (123,5 in 111 m, 205,7).

Po prvi seriji sta izpadla Nejc Dežman na 42. mestu (108 m, 88,6) in Anže Lanišek, ki je bil 47. (105,5 m, 80,6).

S tem je sezono nadaljeval tam, kjer jo je začel po slavju na uvodni tekmi, ter tam, kjer jo je končal, torej z zmago prejšnjo nedeljo v Klingenthalu. Le da je na tem nemškem prizorišču drugouvrščenega Tandeja prehitel le za dve desetinki točke. S tretjo zmago v sezoni in karieri se je po četrti tekmi sezone še utrdil v skupnem vodstvu v pokalu. Ima 320 točk, Tande na drugem mestu pa 258.

Obenem je mlajši Prevc sedaj sam na četrtem mestu večne lestvice slovenskih zmagovalcev. Pred njim so le njegov šest let starejši brat Peter Prevc (21 zmag), dvakratni skupni zmagovalec pokala Primož Peterka (15 zmag), član hrama slovenskih športnih junakov Primož Ulaga (9 zmag) in ta čas poškodovani najizkušenejši član trenutne slovenske reprezentance Robert Kranjec (7 zmag).

Zato pa ne gre po željah in načrtih Petru Prevcu. Po prvi seriji je bil šele 23., nato pa je v finalu s 111 m povsem odpovedal v želji, da bi se približal najboljšim. S tem je zdrsnil povsem na začelje finalistov. Po 22. mestu prejšnjo nedeljo v Klingenthalu, kjer je bil tudi tretji med Slovenci, je dosegel svojo najslabšo uvrstitev po 7. marcu 2014, ko je bil v Trondheimu na Norveškem na 45. mestu, veliko večino preostalih uvrstitev v tem obdobju in tudi pred tem pa ima povsem v vrhu.

V nedeljo bo v Lillehammerju še druga tekma na veliki skakalnici, ki se bo začela ob 15. uri, Peter Prevc pa bo moral v kvalifikacije, saj je zdrsnil iz deseterice in je na skupnem 12. mestu (106).