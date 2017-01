V kvalifikacijah odlična brata Prevc, najboljši Nemec Wellinger

WILLINGEN – Nemški smučarski skakalec Andreas Wellinger (141,5/135,9) je zmagovalec današnjih kvalifikacij za nedeljsko posamično tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Willingenu. Za njim so se uvrstili trije slovenski skakalci, Peter Prevc (140,0/133,3), Cene Prevc (139,0/129,1) in Jurij Tepeš (135,0/127,2).

Na nedeljski posamični tekmi bodo nastopili tudi Jernej Damjan (126,5/111,8), ki je bil v kvalifikacijah 19., na 31. mestu jih je končal Anže Semenič (116,5/96,7), na 35. pa Anže Lanišek (110,0/88,3). Domen Prevc, ki ima kot tretji v skupnem seštevku svetovnega pokala že zagotovljen nastop v nedeljo, je pristal pri 135 metrih.

Lanski zmagovalec posamične preizkušnje v Willingenu Peter Prevc je še enkrat več potrdil, da se počasi vrača v formo, odlično pa sta pred njim z nastopom opravila tudi njegov brat Cene in Tepeš. Slovenska trojka je bila v vodstvu vse do skoka Wellingerja, ki je kot zadnji med kvalifikanti skočil najdlje, dobil tudi največje število točk in kvalifikacije končal na prvem mestu.

Med že uvrščenimi tekmovalci je bil najboljši Poljak Kamil Stoch, ki je imel s 145,0 metri tudi najdaljši skok današnjega dne. Ob ugodnem vetru je skakal z nižjega zaletnega mesta.

V soboto bo v Willingenu na sporedu ekipna tekma, ki se bo začela ob 16.05, v nedeljo ob 15.05 pa še posamična.