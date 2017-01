Usodna novoletna turneja: Peter Prevc se umika iz športa!

BISCHOFSHOFEN – Končana je že 65. novoletna turneja. Poljak Kamil Stoch je zmagal na zadnji tekmi smučarjev skakalcev in s tem tudi na prestižni turneji štirih skakalnic. Domen Prevc je bil na zadnji tekmi četrti (130,5 in 139,5 m, 275,2) in je znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, na turneji pa je bil kot prvi Slovenec deveti.

Branilec velikega globusa in zmage na turneji Peter Prevc je bil skupno na zanj skromnem 14. mestu. Po 23. mestu je bil 24-letnik iz Dolenje vasi pri Železnikih potrt kot že dolgo ne. »Ne vem še. Najverjetneje se bom za dva dni povsem umaknil iz športa, ker ga imam malo zadosti. Če ti nič ne uspe, je boljše, da se s tem sploh nič ne ukvarjaš,« je skrušen odgovoril na vprašanje Delovega novinarja, kaj bo počel v prihodnjih dneh. Ali bo nastopil na poljski turneji s tekmami v Visli in Zakopanah, ni dal odgovora, bo pa, kakor pravi, analiziral napake, ki jih je storil na novoletni turneji, in se iz njih učil.

Verjamemo, da se bo Peter vrnil še močnejši ...