Umirjeno do zimskega uvoda

Lansko zimsko sezono smo pospravili v p. p. (poštni predal), PP oziroma Peter Prevc pa bo tudi v prihajajoči tekmovalni sezoni, kar se, seveda, ambicij tiče, spet meril najvišje. V zadnji zimi je rekorde v zmagah in točkah rušil tako množično, da je Guinnessova knjiga rekordov pretanka, da bi vse rekordne dosežke lahko natisnili na njene strani. Prevc je na kar petnajstih tekmah svetovnega pokala stal na najvišji stopnički, suvereno je osvojil veliki kristalni globus za skupno zmago in malega za najboljšega v poletih, dobil prestižno novoletno turnejo štirih skakalnic, na Kulmu pa postal še svetovni prvak v poletih. Pred vsako zimo pa vedno vlada poletje. V letošnji poletni veliki nagradi je orel iz Dolenje vasi v Hinzenbachu in Klingenthalu osvojil tretje mesto, skupno, ni skakal na vseh tekmah, pa je bil šesti. No, poletje je mimo, slovenski skakalci so se pred dnevi vrnili s priprav iz morskega Medulina. »Zamenjali smo okolje, teden dni nismo skakali, telesa so se lahko odpočila. Sledi innsbruška skakalnica, bomo videli, ali smo v Medulinu kaj natrenirali,« je Peter Prevc raportiral o Istri. Seveda brez lastne ocene opravljenega v veliki nagradi v poletnih mesecih ni šlo. »Lahko jo ocenim z zelo velikim plusom. Zelo sem zadovoljen s tem, kar je bilo, dobro pa je tudi to, da zdaj vem, kaj mi še manjka. Umirjeno se lahko pripravim na začetek svetovnega pokala. Manevrski prostor je tudi še pri opremi; pridobiš lahko, saj si miren, ko veš, da si v pripravo opreme vložil čas in energijo. Že zaradi tega lahko skočiš kakšen meter več. Pri novih smučkah že približno vem, kako se bodo obnesle, konec koncev jih lahko le še vzamem in grem na tekmo, saj jih pred tem ni treba veliko preizkušati. No, pa še sebe je treba naštimati. Septembra sem se zelo lovil v počepu, nazadnje mi je to že uspevalo. Vse skupaj je treba avtomatizirati, da ti ni treba toliko razmišljati o tehniki, ko se spustiš po skakalnici, ampak se lahko osredotočiš, da boš nekaj naredil na moč,« je Prevc navrgel v svojem, zdaj že znanem besednem slogu.



Nevarni Poljaki



V grand prixu pa je prerojeni Poljak Maciej Kot slavil na petih tekmah in premočno zmagal tudi v skupnem seštevku. »Bile so že poletne sezone, ko so bili vsi Poljaki zelo močni, ni bil pa eden tako dominanten, kot je bil poleti Kot. Prišle so tudi zime, ko Poljaki niso več tako prevladovali, res pa je tudi, da imajo zdaj novega trenerja. Ker imajo svežo energijo, zaradi drugačnega dela pa premorejo novi zagon, bi lahko bili nevarni,« je najboljši skakalec zadnje zime ocenil spremembe pri Poljakih, ki imajo novega trenerja Stefana Horngacherja. PP ima še dva kilograma preveč od idealne teže, ta teden bo preizkusil dva kombinezona, vadbeno skakanje v Innsbrucku pa je seveda prvi letošnji prehod s keramičnih smučin na ledene. Kot je videti pri slovenskem šampionu, ura tiktaka v pravem ritmu, sezona svetovnega pokala pa se bo začela v finskem Kuusamu, kjer bosta 25. in 26. novembra dve posamični tekmi.