Udarec po čeladi je bil prehud, slalomist Kranjec mora takoj domov

ST. MORITZ – Na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu so še zadnje tri kolajne dobile svoje lastnike. Pričakovano je slalomski svetovni prvak postal Avstrijec Marcel Hirscher, ki je zmagal pred rojakom Manuelom Fellerjem, tretji pa je bil Nemec Felix Neureuther. Najboljši Slovenec je bil na 10. mestu Štefan Hadalin.

Žan Kranjec, ki si je veliko več obetal od veleslaloma, a je odstopil, je v prvi vožnji zasedel 36. mesto, je pa prejel udarec s količkom po čeladi in si s ščitom prebil zgornjo ustnico. »Zdravniki v ciljni areni so mu nudili prvo pomoč in rano oskrbeli s tremi šivi. Kranjec je takoj odpotoval domov, kjer ga zvečer v UKC čaka pregled pri maksilofacialnem kirurgu,« nam je še zaupala predstavnica za stike z mediji pri Smučarski zvezi Slovenije Špela Pretnar.