Tudi Meta Hrovat med svetovno elito

Devetnajstletna članica ASK Kranjska Gora, desno, v družbi Tesse Worley, v sredini, in Viktorie Rebensburg. Foto: AP

LENZERHEIDE – V slovenskem ženskem alpskem taboru so si močno oddahnili. Očitno je dovolj šestih, sedmih in desetih mest. Zdaj so na sporedu stopničke za zmagovalke. Če se po švicarskem jutru dan pozna, gredo dekleta na olimpijske igre z zmernim optimizmom. Švicarski Lenzerheide je še enkrat potrdil, da je za slovensko smučanje kraj srečnega imena. Tu je marca 2013 svojo šampionsko sezono z velikim kristalnim globusom sklenila neponovljiva Tina Maze. Švicarski smučarski center pa bo ostal za vedno z velikimi črkami zapisan tudi v biografiji Mete Hrovat. S tretjim mestom na veleslalomu je 19-letna Kranjskogorčanka osvojila prve stopničke v svetovnem pokalu. Uspeh Gorenjke sta s petim in 14. mestom dopolnili Ana Drev in Tina Robnik. Točke je s 25. mestom osvojila tudi Ana Bucik in tako zaokrožila izvrsten ekipni uspeh.

Brez težav na strmini

Hitrejši od Hrovatove sta bili le aktualna svetovna prvakinja Francozinja Tessa Worley, ki je vodila že po prvi vožnji, ter olimpijska zmagovalka iz Vancouvra 2010 Nemka Viktoria Rebensburg, ki je bila druga na prvi progi. Francozinja se je z zmago utrdila na vodilnem mestu v točkovanju za mali kristalni veleslalomski globus, Nemka pa zaostaja 32 točk. Hrovatova se je izkazala že na prvi vožnji, kjer je zabeležila celo 8. vmesni čas, na koncu pa v drugo napadla s 14. pozicije. Ofenziva in napadalno smučanje na švicarski strmini sta se ji obrestovala, po vrsti so za njo zaostajale konkurentke – z Ano Drev, Mikaelo Shiffrin, Federico Brignone na čelu. Večina je imela največ preglavic s strmino po startu, a slovenska najstnica ji je bila kos! »Proga je bila kar zelo zahtevna, a že večkrat sem rekla, da mi načeloma to zelo ustreza. Bila je težka proga, a nisem popustila, rekla sem si, da pridem do konca in da se borim. Drugače je bila lepa proga. S prvo vožnjo sem bila zadovoljna, a ne čisto, vedela sem, da gre lahko bolje. Nad 14. mestom sem bila presenečena, saj sem imela slabši občutek. A v drugo sem si že na ogledu rekla, da bom zdaj pokazala vožnjo, kot jo znam, in mi je uspelo. To je krasen znak, ko prideš dol v 'zelenem'. Vedela pa sem, da so bile v vožnji še rezerve. Vesela sem bila, ko sem prevzela vodstvo, še zdaleč pa nisem mislila, da bo to dovolj za stopničke,« je bila nad dosežkom navdušena Hrovatova, ki je devetič prišla do točk za svetovni pokal.

Tri med 15

»V petek smo imeli lep ekipni rezultat in na večerji smo rekli, gremo še enkrat. Da pokažemo, kdo smo. Zelo fajn. Zelo v redu je bilo. Še več takega. Bilo je zelo čustveno, saj je za tistega, ki je prvič na stopničkah, to poseben dan. V petek za Ano Bucik, v soboto za Meto. Upam, da se bomo navadili tudi na to,« se je uspeha razveselil tudi šef ženske ekipe tehničnih panog Denis Šteharnik. S sodelavci je ekipi zagotovil razmere za delo in dal potrebno znanje, da je Slovenija zdaj dobila močno veleslalomsko zasedbo, ki ji jo zavida tudi konkurenca. Kar tri Slovenke so v prvi petnajsterici v posebnem seštevku discipline; Drevova (176) na devetem mestu ter Hrovatova (145) in Robnikova (144) na 12. in 13.