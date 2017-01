Trije slovenski orli med deseterico, a nagaja veter

INNSBRUCK – Na sporedu je še tretja od štirih tekem novoletne skakalne turneje. Slovenci so se v poskusni seriji dobro. Vsi trije bratje Prevc so končali v deseterici. A žal so vremenske razmere tako slabe, da je vprašanje, če jim bo uspelo izpeljati tekmo.

Bi se pa utegnil boj za zmago na novoletno turneji močno premešati, saj v avstrijski reprezentanci razsaja virus. Okužil se je Stefan Kraft, ki bo v kolikor bo tekma, vseeno nastopil, svoj nastop pa je že odpovedal Michael Hayböcku. S turnejo je zaključil tudi Nemec Severin Freund.

Nasprotniki slovenskih skakalcev:

Domen Prevc — Daiki Ito

Peter Prevc — Stefan Huber

Cene Prevc — Karl Geiger

Jurij Tepeš — Richard Freitag

Jernej Damjan — Clemens Aigner

Anže Semenič — Andreas Stjernen