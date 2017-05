Tomaž Vnuk brez visokoletečih obljub, železarji bi radi zadržali Nika Zupančiča

Po velikem razočaranju slovenske hokejske javnosti zaradi izpada reprezentance iz elitne divizije svetovnega hokeja na svetovnem prvenstvu v Parizu je spet v ospredju pričakovanje glede nove klubske sezone. Najbolj vroča je usoda profesionalnega članskega hokeja v Ljubljani, potem ko je predsednik HDD Olimpije Marko Popovič po nakopičenih novih dolgovih in prisilnem odhodu iz razširjenega avstrijskega prvenstva, lige EBEL, napovedal stečaj kluba. Zdaj so vse oči uprte v tabor mlajšega brata propadlega kluba. To je Hokejski klub Olimpija, ki ga vodi nekdanji kapetan slovenske reprezentance in legenda zeleno-belih Tomaž Vnuk. Doslej je skrbel za razvoj mlajših rodov selekcij do vključno selekcije do 20 let, ki je že dala precej igralcev za člansko ekipo HDD Olimpije v ligi EBEL. Tokrat se je znašel v vlogi rešitelja profesionalnega članskega hokeja v Tivoliju, seveda če bodo tvorno sodelovali tudi predstavniki mestne občine, sponzorjev in Hokejske zveze Slovenije. Pri krovni hokejski organizaciji so že dali podporu projektu, da gre Vnuk s »svojo« Olimpijo v alpsko ligo, toda s to zeleno lučjo se je projekt ustanavljanja članskega moštva šele začel. »Hokejski klub Olimpija deluje od leta 2004, pred tremi leti je bilo naše moštvo prvak lige EBEL za igralce do 20 let. Igralski kader za priključitev v alpsko ligo obstaja, zato se trudimo najti ustrezno rešitev,« je dejal Vnuk, ki se je v zelo težavnih razmerah z velikim entuziazmom lotil zahtevnega projekta. »Skupaj s predstavniki oddelka za šport na mestni občini Ljubljana smo že dosegli sporazum o triletnem strokovnem sodelovanju s hokejskima kluboma Playboy Slavija in Slavija Junior, s katerima bi si tudi izmenjavali igralce. V prvi vrsti si želimo postaviti hokej tja, kamor spada. Čim večjemu številu igralcev želimo zagotoviti ustrezne razmere za igranje hokeja na najvišji možni ravni. Po zagotovilih Hokejske zveze Slovenije bo naša ekipa lahko tekmovala v alpski ligi. Zato nas čaka naporno poletje, saj želimo sestaviti konkurenčno ekipo. V prvi vrsti moramo poskrbeti za proračun, v okviru finančnih zmožnosti pa bomo sestavili ekipo. Zato je prezgodaj za kakršne koli obljube ali visokoleteče napovedi. Lahko rečem, da se intenzivno pripravljamo na novo sezono, v tem trenutku pa kaj bolj konkretnega še ne morem povedati, saj je vpletenih še kar nekaj akterjev, da bi bil naš projekt uspešen. Mislim, da bo hokej v Ljubljani v novi sezoni na dostojni ravni,« je Vnuk previden pri napovedih, zato pa toliko bolj odločen in zavzet pri ustvarjanju profesionalne zasedbe in nadgradnji organizacije kluba. Za zdaj sta povsem odprti vprašanji glede sestave ekipe, ki bo kajpada temeljila na domačih fantih, in trenerja. Do konca meseca je pričakovati, da bodo Slovenske železnice uradno oznanile svojo sponzorsko vlogo pri Olimpiji in najverjetneje prispevale tudi predsednika kluba. Za konkurenčno nastopanje v alpski ligi in sprotno pokrivanje vseh stroškov bi Olimpija potrebovala proračun v višini najmanj 500.000 evrov.



Razvojna alpska liga



Na Jesenicah imajo za sabo uspešno sezono, v kateri so osvojili naslov državnega prvaka in prišli v polfinale alpske lige. V zadnjih tednih potekajo priprave na novo sezono, polno svežih pričakovanj. »Pogovarjamo se z obstoječimi in potencialnimi sponzorji, tako da vse stvari glede financ še zaključujemo. Iz lanske sezone smo nekaj malega denarja dolžni dobaviteljem, ampak bomo to uredili še pred začetkom nove sezone, saj pričakujem svež denarni priliv. Sezono imamo pokrito v več kot 90 odstotkih,« nam je zagotovil predsednik HDD Sij Acroni Jesenice Anže Pogačar, ki ni povsem zadovoljen z dosežkom v alpski ligi: »Imeli smo ekipo za finale alpske lige, toda hkrati se moramo zavedati, da smo bili po višini proračuna komaj 13. ali 14. klub v tekmovanju. Jasno je, da je liga EBEL za nas postala predraga. Pa ne samo za nas, to ugotavljajo tudi pri nekaterih avstrijskih klubih. Finančno se ne moremo primerjati z njimi, niti z Madžari ali Francozi. Naša realnost je alpska liga, ki je razvojna in na precej višji ravni kot nekdanja liga INL. Pričakujem, da bo v prihodnje še rasla. Da je to primerno tekmovanje za mlade igralce, dokazuje tudi to, da ima sedem, osem naših fantov ponudbe iz tujine.«



In kako bodo železarji začeli novo sezono? »Imeli bomo nekoliko nižji proračun kot lani, naš osnovni cilj je 400.000 evrov. Polovica od tega gre za stroške opreme, potovanj in tako naprej, druga polovica pa za plače. V 14 dneh bodo stvari dorečene tudi okrog sestave lige. Za zdaj je v njej osem italijanskih ekip in dve slovenski, zapleta pa se z Avstrijci,« je povedal prvi mož rdečih, ki se bo v tem tednu sestal s trenerjem Nikom Zupančičem. »Dogovorila sva se, da se sestaneva po svetovnem prvenstvu. Veliko je storil za naš klub, tako da lahko zdaj, ko mu je potekla pogodba, pove, kakšne so njegove ambicije in načrti. Mi bi ga seveda želeli zadržati, a bo moral on povedati svoje. Ne vem, kako nanj vpliva izpad reprezentance iz elitne divizije, jasno pa mi je, da bo imel veliko dela z izbrano vrsto, ki bo igrala tudi na olimpijskih igrah. V tej luči je še najmanjši problem njegova plača,« je pojasnil Pogačar, ki brez rešitve trenerskega vprašanja ne more niti začeti sestavljati ekipe za novo sezono. »Sklenjene imamo ustne dogovore z nekaterimi igralci, mislim, da bomo do konca meseca podpisali pogodbe s fanti, ki tvorijo jedro moštva. Tem želimo priključiti še mlade fante, ki so se izkazali v ligi EBEL do 20 let. Hkrati si želim, da bi okrepili tudi upravni odbor kluba,« je načrt predsednika železarjev. Bolj skop pa je bil z besedami glede sodelovanja nekdanjega kapetana reprezentance Tomaža Razingarja, ki je lani zaključil igralsko kariero, v tej sezoni pa je že napovedoval vključitev v delo pri jeseniškem klubu, a je potem vse potihnilo. »Za zdaj ni nič konkretnega o njegovem sodelovanju z našim klubom,« se je glasil kratek odgovor. Železarji bodo priprave na novo sezono začeli na začetku avgusta, tekmovanje v alpski ligi bo startalo 9. septembra.