Toliko kristalnih globusov lahko letos osvoji Ilka Štuhec

ST. MORITZ – Čeprav se svetovno prvenstvo v St. Moritzu za Ilko Štuhec po prvih dveh preizkušnjah ni začelo po načrtih, pa se v tej zimi najboljši slovenskih alpski smučarki nasmiha premierna zmaga v smukaškem seštevku sezone svetovnega pokala.

Na voljo le še 200 točk

Švicarka Lara Gut, prva izzivalka za smukaško krono sezone, je v petek med ogrevanjem pred kombinacijskim slalomom zajela količek in tako nerodno padla, da je utrpela hudo poškodbo kolena. Zaradi počenega meniskusa in strganih kolenskih vezi se je njena sezona predčasno končala.

Alpske smučarke v nedeljo čaka boj za naslov smukaške svetovne prvakinje. Prva favoritinja za eno od kolajn je glede na prepričljivo smukaško sezono pred St. Moritzom tudi Štuhčeva, ki pa se ji nasmiha tudi končna zmaga v posebnem smukaškem seštevku svetovnega pokala. Do konca sezone svetovnega pokala sta na koledarju ženskih tekem namreč le še dva specialna smuka.

Južnokorejski Jeongseon bo 4. marca prizorišče predzadnjega smuka, ameriški Aspen pa bo 15. marca gostil še smukaški finale. Kar pomeni, da je na voljo le še 200 točk.

Štuhčeva si je odločilno prednost priborila z zmagami na uvodnih treh smukih v Lake Louisu in Val d'Iseru, nato je bila še tretja v Cortini d'Ampezzo ter peta in osma v Zauchenseeju in Garmischu za izkupiček 437 točk. Gutova jih ima 360, a ne bo več tekmovala v tej sezoni, Italijanka Sofia Goggia na tretjem mestu ima 300 točk in le hipotetične možnosti za mali kristalni globus, saj bi morala na naslednjih dveh smukih osvojiti 138 točk, Štuhčeva pa ostati brez. Tina Weirather iz Liechtensteina na četrtem mestu z 206 točkami nima več niti teoretičnih možnosti, da bi se potegovala za končno zmago v seštevku discipline.

Odprta vrata za še dva mala globusa

Nesreča ene smučarke je priložnost za druge. Gutova ne bo ubranila lani osvojenega naslova zmagovalke skupnega seštevka svetovnega pokala. Američanki Mikaeli Shiffrin pa se nasmiha prvi veliki kristalni globus v karieri. Shiffrinova ima v skupnem seštevku 1203 točk, Gutova na drugem mestu 1023, Goggia na tretjem mestu 789, Štuhčeva na četrtem mestu pa 785 točk.

Po koncu sezone Gutove so se odprle tudi možnosti Štuhčevi za osvojitev superveleslalomskega malega globusa. Gutova na vrhu seštevka ima 300 točk, Weiratherjeva na drugem mestu ima 44 točk zaostanka, Štuhčeva na tretjem mestu pa zaostaja 110 točk.

Do konca sezone so še trije superveleslalomi, 25. februarja v Crans Montani, 5. marca v Jeongseonu in 16. marca v Aspnu. Kar pomeni, da se bodo smučarke potegovale še za 300 točk.

Štuhčeva je tako kot v smukaškem seštevku na vrhu tudi v seštevku alpske kombinacije, saj je zmagala na kombinaciji v Val d'Iseru. Za osvojitev naslova pa bo za Mariborčanko najpomembnejši prvi konec tedna po SP v Crans Montani, kjer bodo izpeljali dvojni kombinacijski program, odpadlo kombinacijo iz Zauchenseeja 24. februarja in nato še zadnjo kombinacijo v sezoni 26. februarja. Šlo bo za kombinaciji, sestavljeni iz superveleslaloma in ene vožnje slaloma.

Štuhčeva je na tem prvenstvu zasedla 11. mesto v superveleslalomu, v kombinaciji pa je po drugem dosežku na smuku odstopila po treh količkih na slalomski progi. Po zadnjem treningu smuka, Mariborčanka je bila najhitrejša na zadnjih dveh treningih, je bila pred nedeljsko preizkušnjo zelo dobro razpoložena. Na vprašanje STA, kaj bi ji več pomenilo, osvojiti kristalni globus ali osvojiti naslov svetovne prvakinje, je v svojem slogu odgovorila: »Oboje!«