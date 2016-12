Tinino slovo še vprašljivo

Dober teden je minil, odkar je Smučarska zveza Slovenije (SZS) v javnost poslala vest, da Tina Maze za svoj poslovilni nastop na Zlati lisici na Mariborskem Pohorju zahteva 90.000 evrov. Novica je razklala slovensko javnost. Olja na ogenj so prilili Tinine solze in oglašanje iz Italije, kjer je iskreno priznala, da ni komunicirala s smučarsko zvezo, ampak je to počel Andrea Massi. Izkazalo se je, da je šlo le za predlog, ki je bil iz nabiralnika Andree Massija poslan na elektronski naslov direktorja Smučarske zveze Slovenije Jožka Križana. Direktor je spoznal svojo zmoto pri obveščanju, zato se je javno opravičil. »Tina si zasluži veličastno slovo od velike kariere na belih strminah. Pri tem smo pripravljeni pomagati po zmožnostih,« je še pristavil Križan. Pravna zastopnica zveze Barbara Kürner Čad pa je pozvala, da se vpleteni strani usedeta za isto mizo. »Nič ne bomo komentirali,« so včeraj dejali na zvezi, ko smo hoteli preveriti, ali so kaj zbližali stališča z Mazejevo. V molk se je zavila tudi pravna zastopnica Kürner Čadova, ki nas je napotila nazaj na smučarsko zvezo, češ da so tako dogovorjeni.



»Nič ni novega,« je bil kratek, a kljub temu dovolj zgovoren Damijan Terpin, pravni zastopnik Tine Maze in Andree Massija. Stvari se niso premaknile z mrtve točke, glasno napovedanega sestanka ni bilo. Razloga sta vsaj dva: Terpin je službeno odsoten zaradi obveznosti v Rimu. Po drugi strani je treba priznati, da Tina in Andrea opravičila nista sprejela, kot so pričakovali na SZS. Že Terpin je poudaril, da na zvezi niso bili iskreni v svoji nameri in opravičilu, Mazejevi so naredili precej škode in jo še enkrat očrnili pred slovensko in tujo športno javnostjo.



Korošica še vedno ni prijavljena na tekmo svetovnega pokala v Mariboru. Časa ni več veliko, rok za prijavo se izteče 31. decembra, 53. Zlata lisica pa bo 7. in 8. januarja. Zato bo morala podpisati takšno ali drugačno, torej njej prilagojeno pogodbo s Smučarsko zvezo Slovenije, in poravnati članarino v domačem smučarskem klubu. Tina je vmes trenirala v Italiji, kjer je navdušila z nekaj časi in merjenji v moški konkurenci, z enim očesom je mislila tudi na tekmo v Mariboru, kjer bi rada gostila številne podpornike in prijatelje. Za vse, organizatorji so brez milosti, bo morala krepko seči v žep, a si tega ne žene k srcu. Želi si, da se poslovi dostojno. Vpleteni imajo dober teden časa, da zaplet rešijo in Tini omogočijo dostojno slovo, ki si ga zasluži.

Štuhčeva danes z novinarji

Na srečo je podobno kot smučarski skakalec Domen Prevc tudi Ilka Štuhec s štirimi zmagami na startu sezone svetovnega pokala alpskih smučark poskrbela, da afera s poslovilno tekmo Tine Maze ni povsem zasenčila tekmovanj smučarske družine. Štuhčeva bo danes popoldne svoje občutke po uspehih in pričakovanja pred nadaljevanjem sezone delila s sedmo silo v eni izmed poslovalnic pokrovitelja SZS v svojem Mariboru. Trenutno najbolj vroča smučarka v svetovni karavani je pač poseben magnet za medije, česar se zavedajo tudi odgovorni pri SZS.