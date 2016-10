Tinin poklon Massiju: Njegove besede lahko res bolijo, a ko me objame ...

Tina in Andrea. Foto: Marko Feist/Novice

SÖLDEN – »Velikokrat mi je pomagal prek meja,« je naša najboljša smučarka Tina Maze dejala o dolgoletnem partnerju Andrei Massiju, ki je iz sramežljive in negotove Korošice naredil šampionko, kakršnih je le malo.

Mazejeva se je v čustvenem nagovoru poslovila od vseh , ki so ji na bogati športni poti stali ob strani, posebne besede pa si je zaslužil tudi Italijan, ki morda res deluje strogo, a očitno je bil njegov pristop zanjo pravi recept. »Njegove besede lahko res bolijo, ampak ko me objame, se počutim kot doma. Hvala, Andrea,« je povedala v solzah, potem pa je besedo dobil še on.

Povedal je, da so ti trenutki zanj zelo težki, saj je po 14 letih dela z njo težko na kratko razložiti vse, kar je počel. V preteklosti je večkrat poslušal, da je nor, saj je vpeljeval drugačen sistem, ki se je na koncu izkazal za uspešnega. Prepričan je, da je s svojo ekipo naredil revolucijo v smučanju, je pa v jakni ves čas skrival tudi darilo za svojo varovanko.

Producenti, kje ste?

Podaril ji je slovensko zastavo, Tina pa je sklenila, da se njena zgodba tu ne končuje, ampak ima vsak konec tudi svoj začetek. V mislih ima veliko projektov: od športnih treningov, pravljic, filmov, biografij, rada bi posnela tudi dokumentarec o svoji ekipi. »Če je tu kakšen hollywoodski producent, naj pokliče Andreo,« se je pošalila, vmes pa si brisala solze, ki so jih danes v živo opazovali mnogi ljubitelji alpskega smučanja. Strinjajo se, da bele strmine zapušča prava kraljica.