Tina spet lažje diha

LJUBLJANA – Z že tretjo zmago na šestih veleslalomih za svetovni pokal v tej sezoni se je Nemka Viktoria Rebensburg zavihtela na prvo mesto v točkovanju za mali kristalni globus. Na tekmi na Kronplatzu sta ji družbo na odru delali še vodilna po prvi progi, Norvežanka Ragnhild Mowinckel, ki je na koncu v cilju zaostala za pičle tri stotinke sekunde, in Italijanka Federica Brignone (+0,66). Vodilna v svetovnem pokalu, Američanka Mikaela Shiffrin, ni končala tekme, saj je že na prvi progi pristala v snegu, čeprav je imela najboljši vmesni čas. Je pa Američanka dokazala, da ni stroj oziroma robot, saj je odstopila že drugič v treh dneh. S tem si je pokvarila možnosti, da bi izboljšala rekord po številu osvojenih točk v eni sezoni. Danes jih ima 1477, rekord pa je še vedno v lasti naše smučarske kraljice in bodoče mame Tine Maze, ki je v zimi 2012/13 zbrala 2414 točk. V prihodnjih 14 nastopih, kolikor je še tekem do konca sezone, bi morala Američanka zbrati 937 točk, kar meji na misijo nemogoče.

Ameriška postavitev

So pa do novih točk prišle Tinine nekdanje reprezentančne kolegice. Najboljša med Slovenkami je bila Ana Drev na 11. mestu (+2,77), Tina Robnik je bila 18. (+3,13), Meta Hrovat 19. (+3,34) in Ana Bucik 27. (+4,42). »Dosegli smo lep ekipni uspeh. Še posebno smo veseli, ker je dober nastop uspel Ani Bucik. Dolgo smo čakali, vsakič je nekaj zmanjkalo, zdaj je led prebit,« je trener za tehnične panoge Denis Šteharnik pozdravil druge veleslalomske točke Bucikove, ki se je prvič prebila do točk v veleslalomu prav v Kronplatzu – točno pred letom dni. »Tudi Meta je zelo dobro opravila s progo. Lani je šla na glavo, tokrat pa zrelo in taktično. To je osnova, na kateri gradimo naprej. S prvo predstavo Tine Robnik nisem bil zadovoljen, ker je bilo v njenem smučanju preveč spoštovanja. V drugo je bilo boljše. Čeprav se ji je en nastop ponesrečil, je še vedno med 20 najboljših na svetu. V drugo je vtis popravila tudi Ana Drev, ki je spet nekoliko slabše presmučala zgornji položni del, v srednjem delu proge pa imela celo tretji vmesni čas,« je ocenil Šteharnik. »Druga proga je bila zelo taktična. Pet, šest, sedem in osem vrat pred ciljem je bila zanka. Ko so smučarke izvedele za to, je bilo konec napadanja, tekma je postala preveč taktična,« je Šteharnik še okrcal postavitev ameriškega trenerja Mika Daya. Ekipa za tehnične panoge se zdaj seli v Švico, kjer sledi tridnevni program: alpska kombinacija (petek), veleslalom (sobota) in slalom (nedelja).