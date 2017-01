Tina še upa na ugodnejši start

V prihodnjih dneh se bo Maribor spremenil v središče smučarskega sveta, saj bo v mestu pod Pohorjem že 53. Zlata lisica. Organizatorji so mirno preživeli praznike, saj je narava poskrbela za nizke temperature v decembru. Bilo je tako mrzlo, da so naredili dovolj snežne podloge, do živega jim ne pride niti morebitna odjuga. Do konca tedna bodo temperature pod lediščem, ogrelo se bo v nedeljo. A takrat se bo organizatorjem že odvalil kamen od srca. Čaka jih še precej trdega dela, da bodo izvedli spektakel, kot se spodobi. Srečko Vilar, generalni sekretar OK Zlate lisice, ima organizacijske vajeti trdno v rokah. Vsak dan se s progo spopada 50 ljudi, v tekmovalnih dneh pa bo v njeno pripravo vključenih 4000 pridnih rok.



Odvetnik čaka



Tokratna tekma bo nekaj posebnega. Če malce pretiravamo, lahko zapišemo, da take tekme pod Pohorjem še ni bilo. Slovo jemlje Tina Maze, dvakratna olimpijska in štirikratna svetovna prvakinja ter dobitnica velikega kristalnega globusa, ki ga je v sezoni 2012/2013 osvojila z absolutno rekordno bero točk – 2414. Snežna kraljica iz Črne na Koroškem je dodobra zaznamovala minulo smučarsko desetletje. Lani se je odločila, da bogato kariero sklene ravno na Pohorju, kjer je leta 1999 sploh prvič nastopila v svetovnem pokalu. V soboto bo na startu veleslaloma. Ni veliko manjkalo, pa Tine ne bi bilo. Po sporu okoli dresa oziroma denarnega izplena od sponzorjev sta Tinina stran in Smučarska zveza Slovenije našli salomonsko rešitev. Mazejeva bo nastopila v dresu brez sponzorjev, tako lastnih kot zvezinih. Korošica bo imela bučno podporo, saj bi jo številni radi še zadnjič videli v živo, kako se spusti po progi. Vsem je jasno, da se Tina ne bo le revijalno spustila po progi, ampak bo želela mešati štrene pri vrhu. Po zadnjih podatkih je v dobri formi, vprašanje pa je, kako je ta dolga pavza (zadnjič je nastopila 22. marca 2015 v Meribelu) vplivala nanjo. Kot nam je pojasnil njen pravni zastopnik Damijan Terpin, še vedno ni jasno, s kakšno startno številko bo nastopila. Če bi lansko sezono izpustila zavoljo poškodbe, bi imela na voljo številke od sedem do petnajst. Ker je imela status aktivne smučarke, si je pokvarila točke FIS, zato bo šla na progo kot 31. Če seveda Mednarodna smučarska zveza ne naredi izjeme. Terpin še vedno verjame, da bo pritožba na mednarodno športno razsodišče (CAS) uspešna. Z njo dokazujejo, da je morala Tina v minulem letu tudi na kirurški poseg, kar bi ji bilo v veliko pomoč, da si izbori startno številko v prvi petnajsterici!



Številni bodo romali pod Pohorje, ker bi radi na delu videli junakinjo Ilko Štuhec, ki je v tej sezoni ob štirih fenomenalnih zmagah v hitrih disciplinah že dvakrat prišla tudi do veleslalomskih točk. Veliko si obetamo od veleslalomske prvokategornice Ane Drev, ki se je ustalila med elito, za še boljšo oceno sezone pa ji manjkajo stopničke za zmagovalce. Lani je v Mariboru zasedla izvrstno drugo mesto. Karavana deklet bo pripotovala v Maribor iz Zagreba, kjer je danes na sporedu slalom. Slovenija bo nastopila v postavi Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat, navijači od njih pričakujejo tudi rezultatsko eksplozijo konec tedna na Mariborskem Pohorju.