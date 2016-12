Tina Maze za nastop v dresu reprezentance zahteva 90.000 evrov

MARIBOR, LJUBLJANA – »SZS je prejela poziv Tine Maze, v katerem obvešča vodstvo panoge za alpsko smučanje, da bo nastopila na tekmi FIS svetovnega pokala v veleslalomu za Zlato lisico, ki bo 7. januarja 2017 v Mariboru. V reprezentančnem dresu bo nastopila, če bo vsak izmed zlatih sponzorjev prispeval določena finančna sredstva in bi na tak način pridobila 90.000 evrov. V nasprotnem primeru namerava nastopiti v svojih oblačilih in dresu, na katerem so njeni sponzorji.« To je sporočila javnosti Smučarska zveza Slovenije (SZS).

Da bi tekmovalka lahko nastopila za reprezentanco, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji, ki veljajo za vse tekmovalke in tekmovalce, člane reprezentance, pravijo pri SZS. To so:

– urejeno članstvo v matičnem klubu/društvu (Modra kartica sezona 2016/2017)

– status aktivne tekmovalke (FIS-koda)

– podpisana pogodba s SZS, v kateri so opredeljene medsebojne obveznosti in dolžnosti (kjer je tudi jasno opredeljeno, da tekmovalec lahko nastopa samo v dresu reprezentance z reprezentančnimi sponzorji)

»Uporaba drugih sponzorjev na tekmovalnem dresu bi pomenila neposredno kršitev obveznosti do sponzorjev in bi lahko resno ogrozila sodelovanje in delovanje panoge,« trdijo pri SZS in dodajajo, da če bi ustregli tovrstnim zahtevam, bi ogrozili finančno stabilnost panoge, predvsem pa prihajajočim generacijam poslali napačno sporočilo. Zato so se odločili, da »ko bo tekmovalka izpolnila navedene pogoje, bo prijavljena na to tekmovanje s strani SZS. V nasprotnem primeru je SZS na tekmovanje ne bo prijavila.«