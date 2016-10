Tina Maze sporočila svojo odločitev

SÖLDEN – Oči javnosti so zadnjih nekaj dni uprte v šampionko Tino Maze, ki je danes vendarle razkrila podrobnejše načrte o svoji prihodnosti.

Nastopila bo vsaj še enkrat

Prva dama slovenskega smučanja je v Söldnu povedala, da se zaveda, kako so vsi čakali na njeno odločitev o karieri in prihodnosti. Prebrala je govor, ki ga je pripravila doma, v samoti.

Po vseh teh letih je vesela vsega, kar je dosegla, zdaj pa ne čuti več potrebe po tako visokih rezultatih. A zdaj ima motivacijo, da se udeleži še ene tekme pred domačimi navijači, tako da bo nastopila še na prihodnji Zlati lisici, tekmovala pa ne bo več.

»Nimam več energije in motivacije, da bi še naprej tekmovala na tem nivoju, a ne predstavljam si, da bi bila moja zadnja tekma tista, na kateri sem izgubila veliki kristalni globus. Zato bom zadnjič nastopila v Mariboru, kjer se bom lahko poslovila od vseh,« je povedala.

Tako se končuje njena fenomenalna tekmovalna pot.

Tina Maze je načrte razkrila pred nabito polno dvorano v hotelu Bergland, pred številnimi novinarji, televizijskimi ekipami, člani njene ekipe in družino.

Brez staršev ne bi šlo

Zahvalila se je vsem, ki so ji v karieri stali ob strani.

Največja zahvala gre seveda njenim staršem in tistim, ki so jo ves čas spodbujali. Še posebej se je spomnila Špele Pretnar, od katere se je z veseljem učila. Vrnila se je v svoja rosna leta in v čase, ko je njeno smučanje postalo resnejše, profesionalno. »Skupaj smo ustvarili neverjetne zgodbe, ki so navdihnile mnoge po svetu,« je dejala vsem, s katerimi je sodelovala.

»Ko sem bila mlajša, sem bila zelo sramežljiva in nesamozavestna,« je priznala, zavedajoč se, da je takrat mnogi niso razumeli. Njega zgodba vsebuje veliko vzponov in padcev, medalje in rekordi pa so bili mogoči le ob sodelovanju tako čudovitih ljudi, ki so (bili) člani njene ekipe Team to aMaze. »Livio Magoni me je prisilil izboljšati mojo italijanščino,« se je pošalila, pozabili pa ni niti fizioterapevtke Nežke Poljanšek, ki je bila ob njej v rekordni sezoni.

Zavidanja vredna kariera

Doslej so šla ugibanja o njeni poti v več smereh, od napovedi o tem, da bo kariero vrhunske smučarke popolnoma končala, do tega, da se bo od bele karavane tudi uradno poslovila doma, na tekmi v Mariboru.

Tina Maze je že od 7. maja 2015 v tekmovalnem premoru. V tem času je postala profesorica razrednega pouka in se preizkusila kot komentatorka na Eurosportu. Ves čas je tudi snemala reklamne spote in promovirala svoje sponzorje.

S 26 osvojenimi zmagami v svetovnem pokalu je najboljša alpska smučarka v zgodovini Slovenije. Postavila je svetovni rekord po številu točk, 2414 točk v eni sezoni svetovnega pokala ter prehitela slovitega Herminatorja, Hermanna Maierja. Rekordno sezono 2012/13 je kronala s skupno zmago v svetovnem pokalu, ko je kot edina Slovenka osvojila veliki kristalni globus. Hkrati je takrat osvojila še mala kristalna globusa za posebni seštevek veleslaloma in superveleslaloma.

V svetovnem pokalu je slavila zmage v vseh petih disciplinah, zbrala je vsega skupaj 81 stopničk, osvojila štiri zmage na svetovnih prvenstvih ter dve na olimpijskih igrah. Vsega skupaj je na največjih tekmovanjih osvojila 13 kolajn, štiri olimpijske in devet na svetovnih prvenstvih.