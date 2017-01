Tina Maze se poslavlja čustveno in ponosno

POHORJE – Po 20 mesecih, ko je leta 2015 nazadnje tekmovala na finalu svetovnega pokala v francoskem Meribelu, se bo Tina Maze spet pognala s starta na elitni tekmi v alpskem smučanju. Na današnjem veleslalomu za zlato lisico bomo spremljali njeno tekmovalno slovo od navijačev, prijateljev, kolegic in kolegov, članov in sponzorjev njene ekipe Team to aMaze. Pred tedni je njen zadnji nastop na Mariborskem Pohorju dvignil veliko prahu, saj so na Smučarski zvezi Slovenije (SZS) v javnost spustili predlog vodje njene ekipe Andree Massija za finančno ovrednotenje njene udeležbe na Zlati lisici. Namesto poslovnemu pogajanju v tajnosti smo bili priča pranju umazanega perila v javnosti, ki je bila spet razdeljena. Rezultat vsega je, da bo 33-letna smučarska šampionka v Mariboru smučala z dresom brez sponzorskih napisov. »Bom zelo na kratko končala to stvar, kot po navadi: kar te ne ubije, te ojača, tako da to je moj moto vedno, ko se stvari ne dogajajo tako, kot si želim jaz, in to je samo šola in bom po tem samo boljša,« Mazejeva črpa dobre stvari tudi iz te grenke izkušnje s predstavniki krovne smučarske organizacije.

