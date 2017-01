Tina Maze razkrila podrobnosti svojega zadnjega nastopa

ZAGREB – Slovenska smučarska šampionka Tina Maze je po revijalni tekmi sredi Zagreba povedala, da bo na Zlati lisici v Mariboru nastopila po prvi trideseterici.

Dejala je, da je tudi takšna tekma trening pred njenim mariborskim nastopom, na katerem so bo konec tedna poslovila od profesionalnega smučanja. »Biti na snegu je vedno nekakšen trening. Ko daš smučarske čevlje na noge, je že trening. Tekma je bila del priprav, predvsem pa zabava,« je odgovorila. Dodala je, da je danes opravila trening v Toblachu na Južnem Tirolskem in da se »malo pripravlja, a ne tako kot prej«.

Povedala je tudi, da bo imela na Zlati lisici številko »po 30«, tako da bodo navijači morali malo počakati na njo. Tina je tudi povedala, da so jo lepo sprejeli v Zagrebu tako kot vedno in da bo zagotovo izkoristila vavčer za turistični obisk na Hrvaškem, ki so ga dobili vsi udeleženci revijalne tekme.