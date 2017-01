Tina Maze razkrila čustva in načrte, ki sta jih skovala z Massijem

Tina Maze je po prvi vožnji veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na Zlati lisici, s katero je sklenila bogato športno pot, dejala, da je to velik dan, nabit s čustvi. Njen izbor Maribora za zaključek kariere je jasen, »saj nikjer na svetu nimam take podpore kot prav v štajerski prestolnici. Bilo je zahtevno, kar se čustev tiče. Vsi smo bili čustveno razpoloženi. Seveda, to je velik dan in velika zgodba je za nami. Veliko ljudi me je prišlo pozdravit in to mi res ogromno pomeni. Veliko je bilo lepih in tudi težkih trenutkov v smučanju in sem za vse doživeto zelo hvaležna. Za menoj je krasna zgodba in upam, da bo šla ta tradicija še naprej.«

18 let

Tina je na prvi tekmi v svetovnem pokalu nastopila prav v Mariboru, »Spomnim se tega prvega superveleslaloma tukaj, nisem imela niti točk Fis, ker se je v tistem času ravno menjal sistem. Bila sem vsa mlada, a željna uspehov. Nisem si mislila, da bom kdaj stala po taki karieri tukaj, in to po 18 letih. To pa res ne.«

Črnjanka pred tekmo ni povedala, na kakšen način se bo poslovila, bo šla povsem tekmovalno na start, ali pa bo končala predčasno, kot je, ko se je na koncu tudi ustavila tik pred ciljem, odpela smuči in šla peš čez ciljno črto. »To je bil kar načrt A. Andrea Massi je imel načrt B, dirkati povsem zares. Nimam energije, preveč je čustev, preveč drugih aktivnosti in premalo treninga, da bi se podala v boj za vrh. Že pred časom sem se tako odločila, praktično takoj po tem, ko sem dala izjavo, da bom zadnjič tekmovala v Mariboru,« je pojasnila svojo odločitev, za katero je del njene ekipe izvedel večer pred tekmo.

Jutri bo prazen

In kaj jo čaka v nedeljo, ko ji ne bo treba na slalomski start na Pohorju? »Jutri bo bolj prazen dan, kot danes. Danes je dan nabit s čustvi, ljudmi, mikrofoni in kamerami. Jutri tega ne bo. Take trenutke sicer cenim, nočem pa, da me prevzamejo, ker to ni več moj vsakdanjik, kot je bilo nekoč. To je za mano, hvala vsem, ki so bili ob meni na tej poti. Hvaležna sem za vse, kar smo naredili.«

Po koncu sezone 2014/15 si je predlani vzela tekmovalni premor. Med umikom iz tekmovalnega športa je dokončala študij na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru ter si pridobila naziv profesorice razrednega pouka, a se v poklicu še ni preizkusila, kot se je v glasbenih vodah in tudi s komentiranjem smučarskih tekmovanj.

»Mislim, da imam veliko odprtih vrat za druge poti po koncu športne. Nekaj časa pa še ostajam v športu, to je gotovo. Ta stvar mi je najbližje in imam tudi največ izkušenj v športu. Počasi, počasi pa bom šla tudi kam drugam,« dodaja Črnjanka.

Ste opazili nedrček?

Tako kot ni natančno povedala, kam jo bodo zanesli naslednji življenjski koraki, tudi ne more opredeliti tekme ali tekmovanja, ki ji je najbližje. »Vsak ima svoje oči, svoj pogled. Ogromno je bilo tekem in neprijetno mi je, če moram izpostaviti kakšno izmed njih. Sem pač taka, da živim v trenutku. Zame je ta trenutek lep, najlepši dan. Uživam v njem in v proslavi svoje športne poti.«

Tako so ocenili tudi slovenski ljubitelji športa, ki so se v velikem številu zbrali pod Pohorjem. »Nikjer drugje na svetu nimam take podpore kot v Mariboru, zato sem se odločila za konec tukaj. Bil je tudi športni motiv zato, da sem se bolje pripravila in da sem šla trenirat. Potrebujem tak motiv, obenem sem poskrbela za zdravje in za vas, da imate kaj napisati,« je navihano po svoji zadnji tekmi pogovor v mešani coni v cilju arene pod Pohorjem sklenila Tina Maze.

Najboljša slovenska alpska smučarka vseh časov je na 53. Zlati lisici ob prihodu v ciljno areno pozdravila več kot 15.000-glavo množico navijačev in ljubiteljev smučanja. Med drugim je imela na dresu oblečen nedrček s slovitim napisom Not your business (Ni vaša stvar), s katerim je pred petimi leti odgovorila na protest švicarske reprezentance, češ da je na tekmi nosila nedrček s spornim materialom.