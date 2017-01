Tina Maze kot zgled novim junakom

MARIBOR – Ni jih bilo malo, ki so se jim v ciljni areni ob vznožju Mariborskega Pohorja utrnile solze, ko je svojo športno pot s sprehodom čez ciljno črto veleslalomske tekme za 53. zlato lisico prečkala Tina Maze, vsi pa smo bili čustveno pretreseni. Največja športnica v zgodovini Slovenije, ena najboljših smučark sveta in izjemno prepoznaven obraz v mednarodnem okolju; vse to pooseblja 33-letna Korošica, ki je spisala zares posebno športno zgodbo. Ne samo zaradi številnih zmag, zlatih kolajn na največjih tekmovanjih, temveč tudi zaradi izjemne priljubljenosti pri tekmicah, sponzorjih, ljubiteljih športa in tudi pri tistih, ki šport spremljajo bolj kot ne po naključju. No, ko je vrhunske rezultate dosegala simpatična in vselej ženstvena Tina, so tudi najbolj športno okoreli postali veliki privrženci njenega lika in dela, tudi športa na splošno.

Slovo je bilo dolgo in temeljito,

tako kot njena kariera.

Tina Maze ter njen srčni in športni spremljevalec Andrea Massi sicer nista bila pionirja z zasebno ekipo v smučarskem svetu, a sta poskrbela za več kot odmevno zgodbo o vztrajnosti, pogumu, odločnosti, težnji po popolnosti, ambicioznosti in, če hočete, tudi zdravi kmečki pameti v brutalnem vrhunskem športu, kjer nekaj šteje le popolna predanost zastavljenim ciljem. Mazejeva je kljub takšnim in drugačnim težavam ohranila dostojanstvo, in kar je morda še najpomembneje, po 18 letih tekmovanj na najvišji ravni ostala zdrava, kar je pravi zadetek v polno v alpskem smučanju. Še več, Tina na novo življenjsko pot ne stopa zmedeno in s strahom, kaj ji bo namenil vsakdan »običajne smrtnice«. Tudi na športno upokojitev se je po vmesnem dokončanju študija dolgo in temeljito pripravila ter že začela nove projekte, zaradi katerih ne bo nič kaj manj aktivna kot doslej. Res pa je, da bo lahko zdaj bolj uživala življenje.



Imenitno kariero je nacionalna športna ikona začela in končala na Zlati lisici v Mariboru. In kot da je njeno dolgotrajno poslavljanje vlilo moči in samozavesti njenim naslednicam v slovenski vrsti, ki so že začele niz odličnih rezultatov. Tina Maze je novim slovenskim junakom in junakinjam zim vzornica, zgled kot športnica in osebnost ter, upajmo, po potrebi tudi svetovalka.