Tina Maze bo nastopila v Zagrebu

ZAGREB – Na četrtkovi moški slalomski tekmi v Zagrebu bo nastopila tudi Tina Maze. A tokrat v drugačni vlogi: po beli strmini se bo spustila še pred tekmovalci, opremljena bo s kamero, njen spust pa bomo gledalci lahko spremljali na manjših in večjih zaslonih, poroča Ekipa24.

Tina bo jutri zvečer nastopila še na dirki slavnih, kjer se bo pomerila z zmagovalci svetovnega pokala na progi med zagrebško katedralo in Trgom bana J. Jelačiča. Poleg nje bodo nastopili še Janica in Ivica Kostelić, Annemarie Moser-Pröll, Pernilla Wiberg, Marc Girardelli, Alberto Tomba, Marcel Hirscher, Petra Kronberger, Tamara McKinney, Andreas Wenzel, Michele Jacot Herry, Lise-Marie Morerod, Michaela Dorfmeister, Renate Götschl in Nicole Hosp.