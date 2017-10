Timi potrkal na vrata udarne slovenske ekipe

KRANJ – Kdor (slovenske) smučarske skoke spremlja le bežno, je bil verjetno po včerajšnjem državnem prvenstvu na 110-metrski napravi pod Šmarjetno goro precej začuden ob pogledu na vrstni red pri vrhu, kamor se je zavihtel Timi Zajc. Za tiste, ki redno vržejo oko tudi na rezultate tekmovanj mlajših kategorij, pa zmagoslavje 17-letnika iz Hramš pri Dobrni ni nikakršno presenečenje. Glede na to, kako je Zajc, februarja letos je bil razred zase na olimpijskem festivalu evropske mladine v Erzurumu, v preteklosti preskakoval vrstnike v pokalu Cockte, je bilo le vprašanje časa, kdaj bo prvič s tekmeci opravil še na članskem DP.

To mu je povsem zasluženo uspelo včeraj, ko je z največjima daljavama obeh serij (107,5 m in 106,5 m) za šest točk ugnal drugouvrščenega Nejca Dežmana (106 m in 105,5 m), Tilen Bartol (103,5 m in 106 m) pa je na tretjem mestu zaostal za 10,1 točke. »Če sem iskren, zmage nisem pričakoval, sem pa meril na uvrstitev med najboljše tri,« je priznal Zajc in na vprašanje, kaj bi odvrnil tistemu, ki bi mu zjutraj napovedal, da bo članski državni prvak, odgovoril, da se bo boril za naslov. Da je vrhunsko pripravljen, je dokazal že pred tednom dni z osmim in drugim mestom na prireditvi za celinski pokal v Klingenthalu, podoben izkupiček je imel v tem tekmovanju v Rasnovu (7. in 2.), najboljšega v »2. svetovni skakalni ligi« pa sredi septembra v Trondheimu, kjer je bil tretji in prvi. »Forma je res kar dobra, upam, da jo bom zadržal do zime, v kateri si želim nastopiti tudi v svetovnem pokalu,« je svoje načrte razgrnil veliki up SSK Ljubno BTC.

Najboljši iz reprezentance A šele peti

Med prvimi mu je čestital lanski prvak Peter Prevc, ki je včeraj pristal pri 99,5 in 102 metrih, kar je bilo dovolj za deveto mesto. »Mladci, ki nas poskušajo zriniti iz ekipe, so bili boljši. Glede na to, da sta Bartol in Zajc mešala štrene pri vrhu že v Klingenthalu, je bilo za pričakovati, da bosta tudi tu v ospredju, zato takšen razplet sploh ni presenetljiv,« je ocenil 25-letni član domačega Triglava in za svoja nastopa dejal, da sta bila povprečna. »Na odskočni mizi se pojavi preveč napak, preveč se 'zmečkam' in potem se vsa sila porazgubi,« je razložil najstarejši od bratov Prevc, ki je sicer že na sredini predstavitvi reprezentanc Smučarske zveze Slovenije na Pokljuki izjavil, da morebitna zmaga na državnem prvenstvu zanj ne bi bila kaj prida pomembna. »Moji cilji segajo pač višje od tega, da sem prvi na vasi,« je razmišljal. Anže Lanišek (100,5 m in 104 m), ki se je v skupni razvrstitvi letošnje velike nagrade FIS izkazal z drugim mestom, je bil sedmi, najboljši iz reprezentance A, ki bo danes odpotovala na kondicijske priprave na Tenerife, pa je bil tokrat Anže Semenič (102 m in 104,5 m), ki je za četrtouvrščenim Jernejem Damjanom (102,5 m in 105,5 m) zasedel peto mesto.

Ob odsotnosti glavnega trenerja Gorana Janusa je nastope reprezentantov ocenil njegov pomočnik Jani Grilc. »Zadovoljen ne morem biti, ker fantje iz dneva v dan skačejo toplo-hladno. Razlog za to zagotovo tiči tudi v tem, da so – to velja predvsem za Petra – (pre)dolgo preizkušali različno opremo,« je pojasnil Grilc in zaupal, da so jih tuji kolegi, ko so jih videli, kako trpijo v Klingenthalu, spodbujali, da je slovenski sistem zagotovo dober, če sta Bartol in Zajc tam tako premočno zmagala v celinskem pokalu. Ob tem je prikimal opazki, da sta oba vsekakor potrkala na vrata udarne ekipe, ki bo čez dober mesec odpotovala na uvodno postajo svetovnega pokala v Vislo. »Normalno je, da s seboj vzameš najboljše.«



V Avstriji dvakrat Hayböck V Avstriji je bil tako na veliki (Bischofshofen) kot tudi na srednji skakalnici v Beljaku najboljši Michael Hayböck. Z naslovom nemškega prvaka se je v Oberwiesenthalu ovenčal Andreas Wellinger, na Finskem pa si je zlato lovoriko v Lahtiju pred legendarnim Jannejem Ahonenom priskakal Ville Larinto.