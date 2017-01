Tik pred Zlato lisico novi šok za Tino Maze

LJUBLJANA – Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani je zavrnilo predlog za izdajo začasne odredbe glede alpske smučarke Tine Maze, ki sta jo predlagala njena pooblaščenca, odvetnika Giovanni Brosadola Pontotti in Damijan Terpin. Končne odločitve še ni, vprašanje je, koliko je še smiselna, glede na to, da bo v soboto na Zlati lisici njena poslovilna tekma.

Na Zlati lisici bo predstavila svojo biografijo Najuspešnejša slovenska alpska smučarka vseh časov Tina Maze bo na prizorišču 53. Zlate lisice v Mariboru v soboto, 7. januarja, predstavila svojo biografijo z naslovom Jaz. Tina., ki bo izšla februarja. Na začetku je Tina Maze zapisala: »Če niste pripravljeni na vse, zares vse, raje zaprite knjigo. Ni vse lepo, kar se sveti!«

Povezane vsebine Tina Maze razkrila podrobnosti svojega zadnjega nastopa

Sodišče Mednarodne smučarske zveze (Fis) je 2. oktobra lani odločilo, da Tina Maze kljub ugotovljenim zdravstvenim težavam, ki jih je bilo moč rešiti le s kirurškim posegom, ni upravičena do bolniškega statusa. Zoper to odločitev se je Tina Maze pritožila na Cas, njena pooblaščenca sta v okviru pritožbenega postopka predlagala izdajo začasne odredbe, s katero bi Cas začasno odobril Tini Maze omenjeni bolniški status in ji tako vrnil, po mnenju njenih odvetnikov neupravičeno, odvzeto pravico do startne številke, ki jo je imela ob prekinitvi svoje tekmovalne dejavnosti marca 2015 v Meribelu.

Tako Brosadola Pontotti kot Terpin izražata začudenje in zaprepadenost ob trditvi Casa, ki je navedena v točki 6.5 obrazložitve in pravi, če Tina Maze v Mariboru starta po številki 30 namesto v prvi petnajsterici, ji s športnega vidika ne bo nastala nobena nepopravljiva škoda, pač pa le manj ugoden položaj. Odvetnika Mazejeve sta namreč prepričana, da vsak povprečen televizijski gledalec smučarskih tekem ve, kako velika je v smučanju razlika, če tekmovalec starta med prvo petnajsterico ali šele po trideseterici, kar sta poskušala v predlogu za izdajo začasne odredbe sodišču tudi podrobno obrazložiti. Zato ocenjujeta, da je odločba Casa v tem smislu pravno nerazumljiva in nesprejemljiva, kontradiktorna in v celo v nasprotju z notoričnimi dejstvi.

Mazejeva bo torej morala v Mariboru startati po prvi trideseterici, postopek na Casu za priznanje njenega bolniškega statusa od oktobra 2015 dalje pa se nadaljuje najverjetneje z izvajanjem predlaganih dokazov, ki pa so po mnenju pooblaščencev Mazejeve povsem enoznačni in jasni, saj je njena zdravstvena težava zahtevala celo kirurški poseg, tako da je bila v tistem času njena nezmožnost za naporne treninge in tekmovanja povsem očitna. Po mnenju Brosadole Pontottija in Terpina gre za očitno kršitev ene od osnovnih človekovih pravic, pravice do zdravja, sta še sporočila odvetnika.