Težave s kolenom še prisotne v glavi

LJUBLJANA – Čez slabe tri tedne, natančneje 28. oktobra, se bo v Söldnu z ženskim veleslalomom tudi uradno začel svetovni pokal v alpskem smučanju za sezono 2017/18. V Avstriji bi morala nastopiti najboljša slovenska veleslalomistka Ana Drev, v zadnji zimi deveta v skupnem seštevku te discipline, a poškodba kolena grozi, da bo preprečila njeno premiero na ledeniku Rettenbach. »Če na treningu ne bom imela težkih razmer, je nesmiselno riniti na tekmo v nove razmere. Koleno mi ne omogoča, da bi smučala maksimalno, že osredotočenost na bolečino med smučanjem ni v redu, namreč, da se moram ubadati s tem. Moti me predvsem to. Je pa tudi res, da če neprenehoma čutim bolečine, se čez dan lahko še poslabša. V sezoni pa želim startati maksimalno dobro pripravljena, ker ni nikoli v redu, da so težave s kolenom prisotne v glavi. Zato še ne vem, ali bom nastopila v Söldnu,« je trenuten položaj ocenila v Slovenj Gradcu rojena alpinka, sicer doma iz Šmartnega ob Paki. »Stanje je kar v redu, v zadnjem času sem opravila dosti kondicijskih priprav, nekaj malega sem že smučala, a brez dobre osnovne telesne moči si sploh nisem upala iti na sneg. Zdaj je drugo obdobje, ko bom več na smučeh in bom tudi videla, kako bo naprej,« je dodala 32-letna Drevova, ki ima dvoje stopničk v veleslalomih svetovnega pokala; januarja lani je bila druga v Flachauu in v Mariboru na Zlati lisici. »Generalno gledano imam še dovolj časa za pripravo za druge tekme v sezoni. Menim, da se bom lahko normalno pripravila, cilji so zagotovo visoki, saj drugače sploh ne bi vstopila v sezono. Rezultatsko gledano je to seganje po najvišjih mestih,« je navrgla Ana Drev, za katero Denis Šteharnik, glavni reprezentančni trener tehničnih in hitrih disciplin, pravi, da bi lahko v svetovnem pokalu začela nastopati od 25. novembra, ko bo na sporedu veleslalom v Killingtonu v severovzhodni zvezni državi ZDA Vermontu. »Zagotovo, to že, za drugo pa bomo videli, kako bo potekalo.« Seveda mimo olimpijskih iger v Pjongčangu ne moremo, lepo bi bilo iti v Južno Korejo z dobrimi rezultati in samozavestjo. »Zagotovo, če tega do takrat ne bom dosegla, ne vem, ali bom sploh potrdila normo za igre, najprej se moram tja sploh uvrstiti. Uvrstim se lahko le na podlagi dobrih rezultatov,« je pripoved pred sezono zaokrožila dvakratna udeleženka olimpijskih iger, tistih v Torinu in v Vancouvru. N

»Koleno mi ne omogoča, da bi smučala maksimalno, že osredotočenost na bolečino med smučanjem ni v redu.«