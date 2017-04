Test risov proti vikingom

Slovenska hokejska reprezentanca je od torka v St. Peterburgu na zaključnih pripravah za svetovno prvenstvo elitne divizije, ki bo od 5. do 21. maja v Kölnu in Parizu, risi pa bodo igrali v skupini B v glavnem mestu Francije. Ta mesec so slovenski oklepniki že odigrali štiri pripravljalne tekme (dve zmagi proti Madžarski, zmaga proti Italiji in poraz s Kazahstanom), v Rusiji pa jih čakata še dvoboja z Norveško (danes ob 18.30), s katero se bodo pomerili tudi na šampionatu 9. maja, in selekcijo Rusije z igralci do 25 let (jutri ob 16. uri). » Vidi se, da je Rusija država, kjer imajo radi hokej. Razmere za delo so dobre. Malo se še prilagajamo, saj je mesto veliko. Prometa je veliko, zato potrebujemo nekaj časa, da pridemo na treninge, kar pa vseeno ni tako velik problem. Zdravstveno stanje v ekipi je zadovoljivo. Večjih poškodb ni, tako da je tudi s tega stališča vse v redu,« je dejal selektor Nik Zupančič, ki bo po zadnjih pripravljalnih tekmah s seznama potnikov na svetovno prvenstvo predvidoma prečrtal še enega branilca. »Običajno bolje igramo proti močnejšim tekmecem.

Zdaj, ko bomo igrali s kakovostnejšima ekipama, bomo bolje videli, v kakšnem stanju je naša reprezentanca. Ker se je pred kratkim končalo tekmovanje v ligi KHL (Gagarinov pokal je osvojil SKA iz St. Peterburga, op. p.), bo najverjetneje v ruski ekipi tudi nekaj igralcev iz obeh finalistov (še Lokomotiv Moskva). V tej B-reprezentanci, ki je že odigrala nekaj tekem, je bilo tudi nekaj mojih soigralcev iz CSKA Moskva. Vsi so zelo kakovostni, morda so celo mlajši včasih bolj željni dokazovanja, tako da je proti njim celo težje igrati kot proti bolj izkušenim. Ruska ekipa bo vsekakor igrala v zelo močni zasedbi. Za generalko pred odhodom na svetovno prvenstvo imamo dovolj močne tekmece, tako da ne bomo imeli nobenih izgovorov glede priprave na turnir,« meni kapetan slovenske vrste Jan Muršak, ki se mu izteka pogodba s slovitim moskovskim klubom CSKA, ki se mu je pridružil sredi sezone 2013/14 »Mislim, da bo kmalu znano, kje bom nadaljeval kariero. V CSKA sem že nekaj časa, morda celo dlje kot marsikateri tujec v tej ekipi. Po eni strani bi si želel ostati, po drugi pa si želim spremembe. Odšel je tudi trener Dmitri Kvartalnov, s katerim sva se zelo dobro razumela, kar nekaj sprememb bo. Mislim, da bo že do prvega maja vse znano. Želja, je da igram za enega močnejših klubov ligi KHL. Je kar velik naval tujcev, tako da bo tekmovanje še kakovostnejše,« je povedal 29-letni napadalec Muršak.