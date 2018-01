Tekmicam že pokazala zobe

LJUBLJANA Najboljše smučarske skakalke se bodo v soboto in nedeljo (obakrat z začetkom ob 14. uri) za točke svetovnega pokala dvakrat potegovale na Ljubnem, kjer je po besedah marljivih prirediteljev 90-metrska naprava že nared za jutrišnje kvalifikacije (14). Če bi sodili po prireditvi minuli konec tedna v Zau, bo med najbolj vročimi slovenskimi žezli Nika Križnar, 17-letna članica žirovske Alpine, ki je v soboto prispevala največji delež k zgodovinskemu 2. mestu Slovenije na ekipni preizkušnji, na nedeljski posamični tekmi pa se je s 4. mestom veselila svoje doslej najvišje uvrstitve med elito.



Kako ste doživeli japonsko turnejo?



»Po ponesrečenih skokih na prvi in diskvalifikaciji na drugi tekmi v Saporu sem se že malo ustrašila, zato sem bila toliko bolj vesela, da sem v Zau odskakala odlično. Tekmicam sem pokazala zobe.«



Ali je bilo kaj grenkega priokusa, ker so se vam za las izmuznile prve stopničke v posamični konkurenci?



»Zares mi je čisto malo zmanjkalo do njih, le 0,8 točke, a se zaradi tega nisem živcirala, ker sem vse svoje nastope izvedla solidno. Zadovoljna sem, ker se mi je odprlo. Bolje zdaj kot nikoli.«



Verjetno si niste belili glave s tem tudi zato, ker slutite, da se boste prej ali slej povzpeli na oder za najboljše?



»Seveda. Nekaj je treba prihraniti tudi za kdaj drugič.«



Že za Ljubno?



»Trudim se, da moja pričakovanja kljub vsemu ne bi bila previsoka. Če bi si namreč preveč želela, skoki zagotovo ne bi bili pravi. Za Ljubno si želim predvsem, da bi skakala umirjeno in uživala skupaj z navijači. Samo iz Poljanske doline, kjer živim, se bodo pripeljali z dvema avtobusoma.«



Kako vam je všeč ljubenska skakalnica?



»Kakor se je še spomnim izpred dveh let, mi je med vsemi najljubša.«



Ali že kaj pogledujete naprej na obdobje po Ljubnem?



»Bom rekla takole: grem korak za korakom, stopnico za stopnico, iz tekme v tekmo. Najprej sta na sporedu preizkušnji na Ljubnem, ki ju moram odskakati najbolje, kar znam. Po njem bova z Emo Klinec odpotovali na mladinsko svetovno prvenstvo v Kanderstegu, ki se ga prav tako že izjemno veselim. Treba je pač ohraniti tekmovalni ritem; z njim bodo prišli pravi skoki in želeni rezultati. Šele potem bom začela resneje razmišljati o olimpijskih igrah v Pjongčangu.«



Ali ste se za sezono pripravljali kaj drugače kot prej?



»Niti ne. Kot vsako leto sem poskušala na treningih odpravljati napake, ki sem jih delala. Veliko pozornosti sem posvetila tudi izboljšavi doskoka v telemark, ki pa še ni takšen, kot bi si želela.«



Kako ste zadovoljni z opremo?



»Pohvalila bi Petra Slatnarja, saj imam res super smuči, tudi tekmovalni dresi so v redu.«



Razen tistega, zaradi katerega so vas diskvalificirali v Saporu? Ali vas je to kaj vrglo iz tira?



»Ne, kvečjemu podžgalo. To je bila le ena od napak, na katerih se učimo.«



Kako gledate na letošnjo premoč Norvežanke Maren Lundby?



»Moram reči, da je super oseba, ima dober značaj. V tej zimi skače res izvrstno, a nobena ni nepremagljiva. Tudi Maren ne.«

Kar 11 Slovenk Na startnem seznamu za Ljubno je rekordnih 11 Slovenk. Ob Niki Križnar bodo naše barve zastopale še Urša Bogataj, Ema Klinec, Špela Rogelj, Maja Vtič, Jerneja Brecl, Katra Komar, Kaja Urbanija Čož, Pia Mazi, Katja Markuta in Katja Požun, ki bo po teh tekmah svoje smuči postavila v kot.