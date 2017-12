Teji Gregorin izbrisali Vancouver

LJUBLJANA – Vozel dopinškega greha biatlonke Teje Gregorin, njeno uporabo rastnih hormonov so odkrili pri naknadni kontroli vzorcev z olimpijskih iger leta 2010 v Vancouvru, se počasi razpleta. Disciplinska komisija Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) je namreč Mednarodno biatlonsko zvezo (IBU) obvestila, da je zaradi prekrška pri protidopinških pravilih črtala vse dosežke Gregorinove s kanadskih iger; Teja je bila tam v skupinskem startu 5., v ženski štafeti 8. (ob uvrstitev so tudi Dijana Ravnikar, Andreja Mali in Tadeja Brankovič-Likozar), sprintu in zasledovanju 9., na posamični tekmi pa 36. Gregorinova je bila oktobra suspendirana, čakal jo je zagovor pred disciplinsko komisijo MOK. Dolgo ga ni bilo, zdaj pa je na plan prišel tudi podatek, da se je 37-letna biatlonka odpovedala zaslišanju pred obravnavnim senatom MOK.



Za bronasto z olimpijskih iger leta 2014 v Sočiju v zasledovalni preizkušnji pa še ni konec postopka. Zdaj ima sicer pravico najprej se obrniti na Mednarodno športno razsodišče v Lozani, sledi zaslišanje pri IBU. Ta oziroma protidopinški odbor ji bo na koncu izrekel sklepno kazen v vsem tem postopku kršenja protidopinških pravil. Torej je lahko kazen za Gregorinovo še ostrejša, po pravilniku bi bila lahko dveletna oziroma bi to pomenilo črtanje vseh uvrstitev od 6. ali 7. februarja 2010 za naslednji dve leti. Pozitiven dopinški vzorec v Kanadi je bil namreč odvzet 6. ali 7. februarja 2010, kar pa pomeni, da bi Andreja Mali, Teja Gregorin, Klemen Bauer in Jakov Fak obdržali srebrno odličje, ki so si ga 1. marca 2012 pribojevali v mešani štafeti na svetovnem prvenstvu v Ruhpoldingu. Gregorinova ima v zakladnici še srebrno kolajno s SP leta 2009 v Pjongčangu, osvojila ga je v posamični tekmi na 15 km. Smučarska zveza Slovenije tega, ker postopek še traja, ne komentira, je pa Tomi Trbovc, zunanji sodelavec SZS za odnose z javnostmi, navedel, da bo zveza ob kazni na podlagi svojega pravilnika poskrbela za posledice, ki so v pogodbi tekmovalcev oziroma tekmovalk.

Froome in Gatlin v resnih težavah "Mednarodna kolesarska zveza je dvolična," je pred dnevi, seveda zaradi obravnave pozitivnega dopinškega testa Chrisa Frooma, grmel nemški tekmovalec Tony Martin. Gibanje za čisto kolesarstvo (MPCC), sestavlja ga 43 poklicnih ekip, pa je zdaj Froomovo kolesarsko ekipo Sky tudi pozvalo, da začasno suspendira prvega zvezdnika, štirikratnega zmagovalca dirke po Franciji, ki je dopinško padel na letošnji Vuelti, na kateri je zmagal. Ekipa Sky sicer ni članica MPCC. Svetovni atletski prvak v teku na 100 m Američan Justin Gatlin, ki je bil že dvakrat suspendiran zaradi dopinga, pa je odpustil trenerja Dennisa Mitchella, saj je ta skupaj z zastopnikom atletov Robertom Wagnerjem novinarjem pod krinko za 250.000 ameriških dolarjev ponudil testosteron in rastni hormon. Prepovedana sredstva bi sicer kupila pri nekem zdravniku v Avstriji.