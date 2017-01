Tako so se odzvali na umik Petra Prevca

Najboljši slovenski športnik minulega leta Peter Prevc se je po koncu novoletne skakalne turneje skupaj s trenerjem Goranom Janusom odločil za nekaj dni premora. Tako ne bo nastopil na tekmah svetovnega pokala konec tedna v Visli na Poljskem, s čimer je poljske oboževalce že močno razočaral. A prav je, da šampion na prvo mesto postavi sebe, zato nekaj časa ne bo niti treniral, ampak skušal iz glave izbrisati vse, kra se je v njej v zadnjih tednih nabralo.

»Pozabiti moram na vse zadnje skoke, kar se je zgodilo, se je. Malo se moram resetirati, kakšno stvar vpeljati na novo. Zelo dober rezultat bi mi v tem trenutku pomenil toliko kot lanska osvojitev turneje. Uspelo bi se mi sprostiti, veselil bi se dobrega rezultata, česar si zdaj res že zelo želim,« je povedal, svoje mnenje o njegovem začasnem umiku pa so povedali tudi tisti, ki ga podpirajo, in tisti, ki dobro vedo, kako je biti v njegovi koži.

Tako je legendarni nemški skakalec Sven Hannawald na twitterju zapisal, da misli, da je to za Prevca najbrž prava poteza. Po družabnim omrežjih smo pobrskali še za nekaterimi odzivi, ki si jih lahko preberete spodaj.

Denke, es ist der richtige Schritt für #PeterPrevc https://t.co/X8pmNbyEyP — Sven Hannawald (@sven_hannawald) January 10, 2017

You know, they never saw Batman and Bruce Wayne in the same room either We'll miss you, @peterprevc! Get some rest! #skijumpingfamily https://t.co/ip87KafWP3 — Vikersund (@Vikersund) January 10, 2017