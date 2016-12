SZS in Tina Maze na bojni nogi, Ilka Štuhec pa zmaguje. To je povedala

VAL D'ISERE – Mariborčanka Ilka Štuhec je trenutno najbolj vroča tekmovalka v karavani svetovnega pokala alpskih smučark. Šestindvajsetletna Mariborčanka je zmagala še tretjič, zmagama v smuku, ki jih je osvojila onstran velike luže v kanadskem Lake Louisu, je dodala še prvo veliko zmago tostran Atlantika. Danes je na najvišjo stopničko stopila v Val d'Iseru.

Štajerka, ki je imela v karieri številne težave s poškodbami, je letos eksplodirala ter s takšno lahkoto nanizala tri zmage, gre za njene krstne v svetovnem pokalu, da se zdi prav vse mogoče. Tako dobra še ni bila. V posebnem seštevku smuka vodi s polnim izkupičkom 200 točk in ima prvič oblečeno rdečo majico vodilne, v superveleslalomskem seštevku je peta, na vrhu je tudi v alpski kombinaciji, potem ko je danes prvič zmagala tudi v tej disciplini.

Blizu najboljšim v skupnim seštevku

V skupnem seštevku svetovnega pokala je po desetih tekmah četrta, čeprav je nastopila le na štirih tekmah, na specialnih veleslalomih in slalomih v tej sezoni še ni tekmovala. Štuhčeva je na štirih tekmah zbrala 345 točk, za tretjeuvrščeno v skupni razvrstitvi, aktualno lastnico velikega kristalnega globusa Švicarko Laro Gut, zaostaja 48 točk, za drugouvrščeno Italijansko Sofio Goggia 62 točk, za vodilno Američanko Mikaelo Shiffrin pa 153 točk.

Povezane vsebine Ilka Štuhec spet zmagala!

Po svojem prvencu na tekmah alpske kombinacije je bila seveda zelo vesela: »V bistvu je super. Vem, da smuk zjutraj ni bil idealen, naredila sem nekaj napak, tudi slalom bi verjetno lahko odpeljala še boljše. Ampak en mali del mene je hotel priti v cilj, glede na to, kaj se je dogajalo tukaj lani. Vesela sem, da mi je uspelo odpeljati skoraj tako kot na treningih slaloma v zadnjih dneh. Mislim, da vsi dobri letošnji rezultati dajejo nek velik zagon za vse za naprej. Upam, da bom to obdržala čim dlje in se imela zraven še naprej fajn.«

O količini slalomskega treninga v obdobju priprav pa je povedala: »Trenirali smo ga kolikor je dopuščal čas, vse naenkrat je skoraj nemogoče trenirati. Enostavno zmanjka dni, da bi bil povsem idealno pripravljen. Po Lake Louisu smo v Italiji trenirali slalom in veleslalom, tako da sem tam malo obudila občutke in jih prenesla na danes. Jutri moram popraviti napake, ki sem jih delala danes, pojutrišnjem pa moram napadati na polno, se nič 'šparati' in potem bo, kakor bo.«

To je povedal trener

Trener Štuhčeve Grega Koštomaj po tekmi ni bil presenečen: »Občutke je imela dobre že cel čas, odkar je tu. Tu se počuti zelo v redu, domače. Preden smo prišli sem, smo dva dni trenirali tudi slalom, že na treningu je prikazala zelo spodbudno vožnjo. Vedeli smo, da se zna dobro odpeljati tudi slalom, nismo pa to obešali na nek velik zvon, saj je treba to potem pokazati na tekmi.«

Nato je spregovoril še o slalomskih treningih: »Smo trenirali tudi slalom. Ne odstopamo od svojega plana, širokega spektra znanja. Treba je znati vse discipline. Nikoli se nismo odrekli bilo kateri disciplini. Sigurno ne toliko, kot pri specialistkah, a je slalom čisto normalna disciplina na našem urniku. Zdaj je treba umiriti glave, tako kot zadnjič po prvi zmagi. Poskušali jo bomo obdržati v normalnih obratih, čeprav vidim, da vse to dela zelo profesionalno.«

Čestitke še za dve Slovenki

Odgovorni trener za tehnične in hitre discipline za svetovni pokal Denis Šteharnik pa je po preizkušnji v Franciji rekel: »To je fantastičen dan za slovensko smučanje, nimam kaj dodati. Takoj bi rad čestital Ilki Štuhec za dve odlični predstavi. Lani je bila zelo blizu, letos pa ji je uspela še nadgradnja v slalomu in to ji je uspelo do konca. Zmagala je, to je fantastičen uspeh. Tudi 12. mesto Maruše Ferk je odličen uspeh, pa še Ana Bucik je prvič dobila točke v kombinaciji. V našem taboru smo zadovoljni, sigurno se da narediti še kaj več. Ilka je bila fantastična, Maruša odlična. Ilka je naredila napredek v hitrih disciplinah in še dodatno v slalomu, tako da jih lahko samo čestitam.«

V Val d'Iseru bo v soboto na sporedu še smuk, v nedeljo pa se bo konec tedna v Savojskih Alpah sklenil s superveleslalomom.