SZS in Mazejeva sta si za Zlato lisico le podala roki

Barbara Kürner Čad in Damjan Terpin sta sklenila dogovor v imenu SZS in Team to aMaze. Foto: Marko Feist

MARIBOR – V zadnjih dneh je bilo zaradi Tine Maze v belem cirkusu veliko žongliranja, zdaj pa so pravni artisti le našli rešitev. Namreč rešitev za nastop najboljše slovenske alpske smučarke vseh časov na veleslalomu Zlate Lisice 7. januarja v Mariboru. To bo tudi poslovilna tekma Tine Maze na njeni športni poti.



Včeraj sta v sejno sobo Smučarske zveze Slovenije v Podutiku slavnostno vkorakala Barbara Kürner Čad, pravna zastopnica SZS, in odvetnik Tine Maze Damijan Terpin. »Sklenjen je bil dogovor za nastop Tine Maze na Zlati lisici. Smučarska zveza je z dogovorom seznanila sponzorje, ki so se strinjali s tem in podprli njen nastop v Mariboru. Tega je potrdil tudi alpski odbor SZS. Dogovor je brez dodatnih finančnih obveznosti za SZS. Bistvo je v tem, da bo Tina Maze nastopila v oblačilu, na katerem ne bo pokroviteljev SZS niti njenih osebnih. Usklajevali smo se in našli kompromis. Tako smo rešili nesoglasja in se osredotočamo le še na ta veliki dogodek. Prepričani smo, da bo Zlata lisica prvovrsten smučarski dogodek,« je s svoje strani oziroma strani SZS povedala Barbara Kürner Čad.

