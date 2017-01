Sveti cilj: na smuči spraviti  celo generacijo desetletnikov

Tudi letos je navdušila tretja izvedba odmevne akcije Šolar na smuči, v kateri je več kot 2700 otrok, četrto- in petošolcev, naredilo prve smučarske korake. Smučarska zveza Slovenije, Zavod za šport RS Planica, policija in smučarski centri Krvavec, Rogla, Mariborsko Pohorje in Vogel so strnili vrste s pomočjo sponzorjev in zagotovili, da so številni mladi spoznali abecedo alpskega smučanja. »Vsak dan smo imeli veliko akcijo na enem od smučišč.



Menim, da smo bili zelo uspešni,« je odmevni projekt ocenil idejni vodja Uroš Zupan, ki je z ekipo v ponedeljek akcijo začel na Rogli, nadaljeval na mariborskem Pohorju, Voglu, Krvavcu, sklenil pa v Cerknem. »Imeli smo nekaj težav z vremenom, v torek in sredo je bilo vetrovno. Nekaj je bilo prestavitev, a generalno gledano je bil program izpeljan,« je Zupan zadovoljen po napornem tednu. A kaj je napor v primerjavi s tem, kar so naredili. »Glavni namen je (bil) popularizacija smučanja med mladimi. Predvsem smo hoteli omogočiti smučanje tistim, ki si tega ne morejo privoščiti. Svoje pa so v minulih letih naredile tudi mile zime, zato se je popularizacija na smučiščih zmanjšala. Ko smo bili mi mladi, še otroci, smo se zaljubili v smučanje. Želimo si, da bi to omogočili tudi zdajšnjim generacijam,« razmišlja Zupan, ko pove, zakaj so se lotili tega zahtevnega projekta. »Ko smo delali analizo športnih dni v osnovni šoli, smo ugotovili, da se manj kot pol učencev odloča za smučanje. Razlogi niso le finančne narave, ampak tudi pomanjkljivo znanje. Ko smo proučili te rezultate, smo vedeli, da moramo ukrepati,« se spominja pionirskih začetkov akcije, ki je leta 2015 na smučišča za en dan pripeljala nekaj manj kot 2000 otrok, lani jih je bilo nekaj več kot 2000, letos pa 2700.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.