Stochomanija s šlezijsko klobaso in poljskim pivom

Idealno za Poljake! Kamil Stoch je pred dobrim tednom osvojil 65. novoletno turnejo v smučarskih skokih, skupno drugi je bil Piotr Zyla, četrti pa Maciej Kot. Poljski narod bo novoletne junake lahko pozdravil že ta konec tedna, tudi naslednji bo pravi praznik. Po turneji štirih skakalnic se svetovni pokal namreč nadaljuje na Poljskem; danes in jutri bodo skakali v Wisli, naslednjo soboto in nedeljo pa bosta v Zakopanah ekipna in posamična preizkušnja. Poljski navijači bodo torej pojedli na tisoče šlezijskih klobas in spili na hektolitre piva tyskie, to bo evforija v slogu malyszomanije, torej iz zlatih časov Adama Malysza. Kamil Stoch pa se je še enkrat obrnil proti zmagoviti novoletni turneji. »Nočem, da zveni podcenjujoče, uspeha sem vesel, a sem ga vzel tudi povsem normalno. Morda sem zaradi tega tudi toliko časa čakal na končno zmago? Bo pa izjemno, da bomo Poljaki dva zaporedna konca tedna skakali v domovini. Imeli bomo dodatno energijo za skoke. Zadnji rezultati pa mi dovoljujejo, da sem pozitivno naravnan in da sem notranje miren,« je povedal poljski junak.



A svetovni pokal za vse ni več zabava. Na skakalnici Malinka v Wisli, kraju v Šlezijskem vojvodstvu na južnem Poljskem blizu meje s Češko, namreč ne bodo nastopili Peter Prevc, Severin Freund in štirikratni olimpijski zmagovalec Simon Ammann. Glavni trener slovenskih skakalcev Goran Janus je v začetku tedna že pojasnil vzroke za Prevčevo odsotnost; tudi novoletna turneja ni prinesla pozitivnega zasuka v Petrovi formi, zato je najboljši skakalec minule zime po orlovsko zavihral s krili in odletel v osamo. Ne da so ravno pomanjkljivosti le v tehnični izvedbi skokov, središče vseh impulzov za telo je v glavi, in to je treba odpočiti. »Severin je v veliki meri že prebolel virus, zaradi katerega ni skakal na zadnjih dveh tekmah novoletne turneje, a je še prezgodaj za tekmovanja. V teh dneh bo le treniral,« pa je opomnil glavni nemški trener Werner Schuster.



Gledalci na drevesih



Zato pa se po potrganih križnih vezeh in operaciji v Wisli v globalno konkurenco po enem letu vrača Avstrijec Gregor Schlierenzauer, s 53 zmagami rekorder v svetovnem pokalu. Lansko sezono je denimo končal že na novoletni turneji, takrat je obrazložil, da ima zaradi slabih izidov pomanjkanje motivacije, nato pa si je med smučanjem potrgal vezi v kolenu. »Vesel sem, da je vse zdaj tako daleč, da se lahko vrnem na tekmovanja. Tekme na Poljskem so vedno zelo dobro obiskane, po zmagi Stocha na novoletni turneji bodo to izjemne preizkušnje z veličastnim vzdušjem. V zadnjih tednih mi je na treningih dobro šlo, zdaj je čas, da se dokažem na tekmah. Rad bi ponovil skoke s treningov, potem pa bom videl, kam me bo to uvrstilo med konkurenco,« pravi Gregor Schlierenzauer. V svetovnem pokalu skačejo za točke, skupno pred poljsko turnejo vodi Domen Prevc s 646 točkami. A na vrhu je tesno, drugouvrščeni Norvežan Daniel-André Tande ima 637 točk, tretji Kamil Stoch pa 633.



Župan mesta Wisla Tomasz Bujok pa je pred tekmama, Piotr Zyla je denimo lokalni junak, Kamil Stoch pa je rojen v Zakopanah, kjer bosta preizkušnji naslednji konec tedna, dejal: »V Šleziji se ravno zdaj začnejo zimske počitnice, pričakujem velik obisk tekem. Veliko pomeni tudi to, da imamo že drugo leto zapored tekmo konec tedna in ne med njim. Na voljo imamo 15.000 postelj za prenočišče, vstopnice pa so pošle že v predprodaji. V preteklosti so se gledalci celo vzpeli na drevesne veje in tekme gledali od tam.«