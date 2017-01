Stoch zmagal v Zakopanah, Domen Prevc deveti

ZAKOPANE – Poljak Kamil Stoch je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih pred svojimi navijači v Zakopanah (130,5 in 131 m, 297,1 točke). Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger (130,5 in 133 m, 285,8), tretji pa njegov rojak Richard Freitag (132,5 in 131 m, 284,2). Domen Prevc je bil kot najboljši Slovenec deveti (129 in 130 m, 276,6).

Branilec velikega kristalnega globusa Peter Prevc je bil 13. (125,5 in 131 m, 270), Cene Prevc 21. (124,5 in 125 m, 261,5), Jernej Damjan pa 22. (122 in 125 m, 260,3).

V finale se niso uvrstili oboleli Jurij Tepeš, ki je bil 38. (119,5 m, 116), Bor Pavlovčič na 40. (118,5 m, 114,8) in Aljaž Osterc na 46. mestu (113,5 m, 104,5).