Stoch zmagal v Oberstdorfu, Peter Prevc končal tekmo že pred finalom

OBERSTDORF – Poljak Kamil Stoch (126 in 137 m/279,7) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Oberstdorfu, s katero se je začela 66. novoletna turneja. Drugi je bil Nemec Richard Freitag (128,5 in 127 m/275,5), tretji pa Poljak Dawid Kubacki (126,5 in 129 m/270,1).

Med četverico slovenskih finalistov je bil na 14. mestu najvišje Jernej Damjan (120,5 in 118 m/245). Tilen Bartol je bil 16. (116,5 in 123,5 m/241,7), Žiga Jelar 19. (123 in 115 m/240,1), Timi Zajc pa 26. (115,5 in 125 m/224,8).

V finale se nista uvrstila presenetljivo Peter Prevc (100,5 m/87,6), ki se je tako na 41. mestu že poslovil od boja za zlatega orla, po katerem je segel v njegovi izjemni sezoni 2015/16, in Anže Semenič (98 m/83,5), ki je bil 42.