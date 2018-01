Stoch zmagal tudi v Garmischu, Bartol z drugega na peto

GARMISCH-PARTENKIRCHEN – Poljak Kamil Stoch (135,5 in 139,5 m; 283,4) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v Garmisch-Partenkirchnu in povečal prednost po polovici novoletne turneje. Drugi je bil njegov največji tekmec Nemec Richard Freitag (132 in 137 m; 275,8), tretji pa Norvežan Anders Fannemel (132,5 in 136,5 m; 270,2). Najboljši Slovenec Tilen Bartol je bil peti.

Bartol je bil po prvi seriji celo drugi, po dolgem čakanju v finalu zaradi neugodnih vetrovnih razmer pa je nazadoval na peto mesto (136 in 133,5 m; 268,9).

Peter Prevc je bil 8. (129 in 138 m; 266,9), Jernej Damjan 13. (126 in 138 m; 259,3), Žiga Jelar 21. (125,5 in 124 m; 238,6), Timi Zajc pa 22. (118,5 in 134 m; 237,4).

V prvi seriji sta izpadla Anže Semenič na 34. mestu (120,5 m; 108,5) in Domen Prevc na 41. (115 m; 98,7).