Stoch v nizu zmag, Prevčeva še zadržana

ZAKOPANE – Če katero skakalno prizorišče v svetovnem pokalu lahko primerjamo s slovensko Planico, so to Zakopane. Po vzdušju in po fanatični privrženosti gledalcev domačim skakalnim junakom. A slovenski orli včeraj pred 40.000 gledalci na skrajnem poljskem jugu niso izkopali zmagovalnih stopničk oziroma uvrstitev prav pri vrhu. Domen Prevc je namreč na koncu zasedel 9. mesto (129 in 130 m, 276,6), zmagovalec svetovnega pokala Peter Prevc pa 13 (125,5 in 131 m, 270). Slovenija je imela še dva finalista: tretji od bratov Prevc Cene (124,5 in 125 m, 261,5) je doskočil na 21. mesto, Jernej Damjan pa je bil z iztržkom 122 in 125 m, 260,3 točke, 22. A zgodba dneva, predvsem za Poljake, je bil znova Kamil Stoch, saj si je po Bischofshofnu in po dvakrat Wisli priskočil še četrto zaporedno zmago. Poljski junak si je prislužil dvajseto zmago v svetovnem pokalu, z njo pa še povečal skupno prednost v razvrstitvi svetovnega pokala. Stoch je na posamični tekmi torej skočil 130,5 in 131 m, zbral pa 297,1 točke. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger (130,5 in 133 m, 285,8), tretji pa njegov rojak Richard Freitag (132,5 in 131 m, 284,2). V finale se sicer od Slovencev niso uvrstili oboleli Jurij Tepeš, ki je bil 38. (119,5 m, 116), Bor Pavlovčič na 40. (118,5 m, 114,8) in Aljaž Osterc na 46. mestu (113,5 m, 104,5). Tekmo je sicer zelo krojil tudi močan veter v hrbet, po prvi seriji pa je bil razpon v točkah med prvimi enajstimi uvrščenimi skakalci, na tem mestu je bil Domen Prevc, zelo ozek. A pri najmlajšem od bratov Prevc je na tekmah skoraj že postalo pravilo, da po za njegove visoke kriterije slabšem skoku v drugo napade in tudi napreduje po razpredelnici. A Poljaki so z novim trenerjem Stefanom Horngacherjem dobili krila, v tej sezoni so kolektivno neverjetni, brez Severina Freunda se tudi Nemci ekipno odlično držijo, ne sme pa se odpisati niti Avstrijcev. Torej, do konca sezone bo še živahno. V svetovnem pokalu vodi Stoch z 933 točkami, drugi je Tande z 803, tretji pa je Domen Prevc s 780 točkami.

Sloveniji dodatna kvota Mladi slovenski smučarji skakalci so znova krojili razplet tekmovanja celinskega pokala v Saporu. Po Miranu Zupančiču, ki je v petek slavil na prvi tekmi na Japonskem, je na stopničke četrtič v tej sezoni stopil Anže Lanišek, in sicer s sobotnim drugim mestom. V vetrovni loteriji tretje tekme v Saporu pa so Slovenci ohranili mirne živce in znova skočili na oder za zmagovalce. Prvič letos je to z drugim mestom uspelo Nejcu Dežmanu, ki se mu je s tretjo stopničko pridružil tudi vodilni v skupnem seštevku celinskega pokala Miran Zupančič. Uspeh Slovenije na zadnji tekmi v Saporu je dopolnil Anže Lanišek, ki je zasedel šesto mesto in s tem Slovencem zagotovil sedmo kvoto za tekme svetovnega pokala, natančneje od preizkušenj na letalnici v Oberstdorfu do februarskega svetovnega prvenstva v Lahtiju, vsega skupaj šest tekem.

Užival v zraku



Slovenija je prvega dne v Zakopanah na drugi ekipni tekmi sezone osvojila tretje mesto, osrednje ime na skakalnici Wielka Krokiew pa je bil branilec velikega kristalnega globusa Peter Prevc. Po tednu dni tekmovalnega premora, skakal namreč ni v Wisli, je bil v prvi seriji daleč najboljši, v drugi pa je bil za las pred njim le zmagovalec novoletne turneje Kamil Stoch. Skupno pa je bil najboljši skakalec minule zime premočno na vrhu. A ker je bila to ekipna preizkušnja, lepo po vrsti. Zmagala je Nemčija (1116,3 točke), druga je bila z 1111,2 točke gostiteljica Poljska, tretji pa so torej bili Slovenci (1101,7). Nastopili so sicer Jurij Tepeš (129,5 in 120,5 m, 248,6), Peter Prevc (137,5 in 134,5 m, 297,7), Jernej Damjan (125,5 in 134 m, 275,1) in Domen Prevc (129 in 133 m, 1102,7). Slovenija je sicer vodila po prvi seriji, na koncu pa so si največ točk nabrali Nemci Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger in Richard Freitag; zanje ni nastopil Severin Freund, ki si je sredi zanj neuspešne novoletne turneje vzel premor in se bo na skakalnice vrnil konec tedna v Willingenu. Za druge Poljake so skakali Piotr Zyla, Maciej Kot, Dawid Kubacki in Kamil Stoch. »Po prvi tekmi po premoru sem seveda zelo zadovoljen. Po dolgem času sem imel takšne skoke, da sem v zraku tudi užival, in nisem samo padal, ampak sem imel tudi še kaj od zraka, od skakalnice. Moj cilj za naprej je predvsem prikazovati podobne skoke, kot sem jih tokrat, da sem lahko umirjen na skakalnici, da imam v glavi vizijo, kako naj bi bil skok videti in da ga potem izvedem. To je to, torej da v zraku uživam,« je bil Peter Prevc že boljše volje kakor na zadnjih tekmah. »Tekma je bila do konca zelo napeta, stvari so se neprenehoma menjavale. Stopničke je treba spoštovati. Že Petrovi skoki na treningu v Kranju na začetku tedna so bili takoj boljši, tukaj pa je vse opravil zelo dobro, in zato sem vesel. Raven Tepeševih skokov je bila posledica bolezni, a je pravi borec, glede na počutje je dobro odskakal. Damjanov finalni skok je bil odličen, podoben kot v kvalifikacijah. Domen je sestavil dva lepa skoka, ima pa še določene rezerve,« pa je strokovno ocenil glavni slovenski trener Goran Janus.