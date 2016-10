Če kdo misli, da nemočnim starim orlom odpada perje, se pošteno moti. Dokaz za to je 35-letni Robert Kranjec, v zadnji zimi je zaradi uspešnih rezultatov okoli njega kar frčalo. Dve zmagi za svetovni pokal na velikankah v Vikersundu in Planici, tretje mesto v slovenski trojni zmagi na uvodni tekmi Sapora, še eno tretje na drugi vikersundski tekmi ter še posamični drugo in tretje mesto v finalni Planici; to je izkupiček, ki govori, da stari orel še kljuva. A letečega Kranjca je v zadnji sezoni mučila tudi poškodba levega komolca, tega si je zlomil pri padcu v Innsbrucku, ko je vadil pred začetkom lanskega svetovnega pokala. »Operacija komolca je bila uspešna, z njim nimam težav. Je pa odvisno tudi od dneva, včasih je njegova gibljivost dobra, včasih malce slabša, kakor pač je. Vse priprave sem oddelal po načrtu. En del treninga je bil malce bolj kakovosten, drugi malce manj. Pa tudi opremo imam super,« je stari orel rutinirano in racionalno, brez pretiranih čustev, hladno raportiral o oddelanem pred sezono, kjer je na poletni veliki nagradi tudi zmagal na uvodni tekmi v ruskem Čajkovskem. No, ko smo že pri opremi, RK se je na uvodnem delu priprav na stadionu v Kranju razgovoril o kakovosti novih revolucionarnih skakalnih čevljev Petra Slatnarja, ki se je podpisal tudi pod nove smuči Petra Prevca, potem ko je Elan ukinil program skakalnih smuči. »Nihče od nas jih ni preizkusil, dobili smo nove čevlje, a to ni Slatnarjev model,« je pripomnil Robi.



Odločajo lobiji



O tem, da se leteči Kranjec na velikankah oziroma letalnicah počuti kot riba v vodi oziroma orel v zraku, ni treba izgubljati besed. Robert je bil v zadnji sezoni tudi skupno drugi v seštevku točk svetovnega pokala za polete. Recimo temu običajen svetovni pokal pa se odvija tudi na manjših napravah, kaj rezultatsko pričakovati v novi sezoni? »Na začetku bi rad dobro speljal uvodne tekme, ker mi bo v nadaljevanju sezone lažje. Če na začetku ne gre, je zelo težko držati stik z najboljšimi. V pripravah pa veliko energije pokurim zase, tako da iskreno ne morem povedati ocene pripravljenosti drugih slovenskih skakalcev, tudi Petra Prevca,« je dopolnil Robi, ki v zadnji zimi že mnogo pred koncem ni videl tekmeca, ki bi lahko preprečil skupno zmago asa iz Dolenje vasi v svetovnem pokalu. Ta se je končal v Planici, dolina pod Poncami z novim nordijskim središčem pa kar ne more in ne more dobiti organizacije nordijskega svetovnega prvenstva. »Tu predvsem odločajo lobiji. Nemci so tržno močnejši, to je to,« je bil tudi za konec racionalno odrezav Kranjec, najstarejši orel v slovenski skakalni jati. Ko bo ta prekrila nebo od Skandinavije pa vse do japonskega Sapora in celo prizorišča naslednjih olimpijskih iger Pjeongčanga v Republiki Koreji, pa jih bo po tekmovalnih izkušnjah vodil Kranjec, ki je doslej v svetovnem pokalu, prihajajoči bo že njegov devetnajsti po vrsti, zbral sedem zmag.