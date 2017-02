St. Moritz: na sporedu je moški smuk

SANKT MORITZ – St. Moritz je v pričakovanju vrhunca svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Natanko opoldne se bo na progi Corviglia začel boj za naslov svetovnega prvaka v smuku.

V boj za tri kolajne, zlato, srebrno in bronasto, se bodo podali tudi štirje slovenski smukači Boštjan Kline, Rok Perko, Klemen Kosi in Miha Hrobat. Kline bo imel številko 16, Perko 22, Kosi 26 in Hrobat 34. Perko si je obstanek na prvenstvu zagotovil v petek, ko je bil na treningu smuka na skrajšani progi deveti.

Dolg spisek favoritov

V slovenski ekipi so kar trije nekdanji mladinski svetovni prvaki, Kline je leta 2011 v švicarski Crans Montani osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka v smuku, Perko pa je bil mladinski svetovni prvak v kraljevi disciplini na MSP leta 2005 v italijanski Bardonecchii. Hrobat je naslov mladinskega svetovnega prvaka v superveleslalomu osvojil pred dvema letoma v norveškem Hafjellu.

Med favoriti so vsekakor Švicarji Beat Feuz, Patrick Küng in Carlo Janka, Italijana Dominik Paris in Peter Fill, Norvežana Kjetil Jansrud, srebrn s superveleslaloma, in Aleksander Aamodt Kilde, Francoz Adrien Theaux, Avstrijci Matthias Mayer, Max Franz, Hannes Reichelt in Vincent Kriechmayr. Po presenetljivem razpletu superveleslaloma, ko sta se na vrh pognala Erik Guay, ki je vzel zlato, in Manuel Osborne-Paradis z bronom, je treba resno računati tudi na kanadska kavboja, naslednika norih Kanadčanov ali crazy canucks.

Zadnji smukaški svetovni prvak je Švicar Küng, ki je slavil pred dvema letoma na SP v Vail/Beaver Creeku. Srebro je takrat pripadlo Američanu Travisu Ganongu, bron pa Feuzu. V Schladmingu leta 2013 je slavil letos zaradi poškodbe odsotni Norvežan Aksel Lund Svindal pred Italijanom Parisom in Francozom Davidom Poissonom. V Garmisch-Partenkirchnu pa je svoj prvi smukaški naslov svetovnega prvaka slavil Kanadčan Guay, pred slovitim Švicarjem Didierjem Cuchom in Italijanom Christofom Innerhoferjem.

Spomin na St. Moritz

Nazadnje, ko je prestižni in mondeni St. Moritz, kjer je zanesljivo največja koncentracija petzvezdičnih hotelov na svetu, gostil svetovno prvenstvo leta 2003, pa je smuk pripadel Avstrijcu Michaelu Walchhoferju, srebro je vzel Norvežan Kjetil Andre Aamodt, bron pa je šel v roke Švicarja Bruna Kernena.

Tako kot zdaj so bili tudi pred 14 leti na startu štirje Slovenci Primož Skerbinek je bil 21., Gregor Šparovec 27., Andrej Jerman 28. in Peter Pen, zdajšnji trener slovenskih smukačev in superveleslalomistov, 30.

Proga je zahtevna, vsebuje skoke, smukači pa takoj po startu dobijo prvi val adrenalina, ko se poženejo v brezno oziroma prosti pad. »Ko sem prišel v cilj, sem bil zadovoljen, ker sem bil drugi za Petrom Fillom, prehitel sem Hannesa Trinkla. Na koncu je zgoraj proga postala hitrejša in končal sem na 30. mestu, tako da ni bilo slabo, nisem pa bil zadovoljen,« se je svojega smuka na SP pred 14 leti spomnil Pen.

V ciljni areni in ob progi pričakujejo samo danes 35.000 navijačev, nedeljski ženski smuk pa si bo po napovedih ogledalo vsaj 25.000 ljubiteljev belega cirkusa.